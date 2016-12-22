Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,53 57,59 EUR Нал. 69,89 68,82 USD Бирж. 57,57 +0,07 EUR Бирж. 69,14 +0,49 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 +0,01 BTC/USD Бирж. 14609,68 +118,74 MOEX 2103,80 +0,04% RTS 1150,32 -0,02% Brent 66,50 +0,45% DJIA 24823,00 -0,06% Nasdaq 6945,52 -0,07% FTSE 7687,77 +0,85%
Власти огласили результаты проверки врезавшегося в остановку автобуса
Лента новостей
Подумать страшно: мир мог лишиться выдающегося модельера 17:52, РБК и Dior Росприроднадзор признал петербургский синий снег неопасным 17:48, Общество Суд отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму 17:42, Общество В СБУ рассказали о благоприятных условиях работы для российских «кротов» 17:40, Политика Федерация футбола Украины пожизненно отстранила выступавших в ДНР игроков 17:38, Спорт ЦИК разрешила кандидату от КПРФ Грудинину начать предвыборную агитацию 17:28, Политика Искусство, вечеринки и сумасшедшие кафе: ультрамодный гид по Сеулу 17:17, РБК, Korean Air и НОТК В Краснодаре возбудили дело после нападения на экологов 17:10, Общество СМИ узнали об освобождении в Киеве специалиста по криптовалютам из России 17:08, Технологии и медиа «Дочка» «Роскосмоса» заключила контракты на запуск спутников OneWeb 17:00, Технологии и медиа #проденьги: самые дорогие кроссовки года 17:00, Стиль Власти огласили результаты проверки врезавшегося в остановку автобуса 16:54, Общество Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 16:53, РБК и Thomson Reuters Михалков и Бондарчук попросили Медведева уволить главу Госфильмофонда 16:43, Технологии и медиа Россельхознадзор уличил белорусских фермеров в ввозе санкционных овощей 16:43, Общество Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты 16:41, Политика «Роснефть» пожаловалась в ФАС на условия аукциона по активам АЛРОСА 16:36, Бизнес Неизвестный Диор: тайное увлечение легендарного модельера 16:33, РБК и Dior «Мечел» получил согласие большинства кредиторов на реструктуризацию долга 16:30, Бизнес Суд арестовал прорвавшихся через границу России и Финляндии 16:25, Политика В Петербурге осудили похитившую 10 млн руб. банду грабителей 16:22, Общество «Роскосмос» отчитался о годовом росте чистой прибыли в четыре раза 16:17, Финансы Генератор идей для подарков 16:17, РБК и ЦУМ МОК одобрил форму российских спортсменов для Олимпиады в Пхёнчхане 16:16, Общество Президент Либерии и другие политики футбольного происхождения 16:14, Фотогалерея  Директор аэропорта Николаева задержан за взятку губернатору 16:03, Общество В больницы после взрыва в «Перекрестке» обратились еще четыре человека 16:02, Общество Путин ратифицировал соглашение по базе ВМФ в сирийском Тартусе 16:00, Политика
Власти огласили результаты проверки врезавшегося в остановку автобуса
Общество, 16:54
0
Власти огласили результаты проверки врезавшегося в остановку автобуса

Тормозная система и рулевое управление автобуса, наехавшего на остановку в Москве, были исправны. Об этом говорят результаты предварительной проверки столичного департамента транспорта, сообщается в Twitter ведомства.

Провести экспертизу автобуса также обещал его производитель — завод ГАЗ.

Утром 29 декабря на Сходненской улице рейсовый автобус въехал в остановочный павильон. В результате аварии никто не погиб, три человека пострадали.

Автобус врезался в остановку на Сходненской улице в Москве. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Виновником ДТП, по предварительной версии, стал водитель автомобиля, «подрезавший» автобус. Он задержан.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что угрозы жизням пострадавших нет, и пообещал разобраться в причинах случившегося.

Теги: Москва , Автобус
Главное
Фридман оценил поступок предсказавшего санацию частных банков аналитика Финансы
Материалы по теме
ГАЗ проведет экспертизу автобуса после ДТП на «Сходненской» Общество
СК возбудил дело после наезда автобуса на остановку в Москве Общество
Предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве задержан Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.