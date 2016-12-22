Власти огласили результаты проверки врезавшегося в остановку автобуса

Тормозная система и рулевое управление автобуса, наехавшего на остановку в Москве, были исправны. Об этом говорят результаты предварительной проверки столичного департамента транспорта, сообщается в Twitter ведомства.

Провести экспертизу автобуса также обещал его производитель — завод ГАЗ.

Утром 29 декабря на Сходненской улице рейсовый автобус въехал в остановочный павильон. В результате аварии никто не погиб, три человека пострадали.

Виновником ДТП, по предварительной версии, стал водитель автомобиля, «подрезавший» автобус. Он задержан.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что угрозы жизням пострадавших нет, и пообещал разобраться в причинах случившегося.