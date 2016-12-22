Московская мэрия объяснила появление бетонных блоков у станций метро

Более 800 заграждений напротив входов в московское метро было установлено после наезда автобуса на людей у станции «Славянский бульвар», пояснили в столичной мэрии

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Мэрия ограничила возможность подъезда транспорта к местам массового скопления людей после аварии у станции метро «Славянский бульвар», сообщил РБК руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

По словам чиновника, пока не известно, когда будут демонтированы эти ограждения.

«Посмотрим, потребуются они постоянно или нет: возможно, демонтируем эти конструкции. Это не первый раз делается, мы своевременно реагируем», — ответил Черников на вопрос РБК, временная ли это мера.

Всего, по словам представителя мэрии, в Москве в местах массовых скоплений людей установлено более 800 таких конструкций, в том числе у метро.

Ранее о том, что у входов в подземные переходы к станциям метро в Москве стали появляться бетонные блоки, прикрытые деревянными коробами, сообщали корреспонденты РБК и очевидцы.

В понедельник, 25 декабря, у станции метро «Славянский бульвар» в переход въехал рейсовый автобус «Мострансавто», за рулем которого находился 58-летний Владимир Тихонов. В результате погибли четыре человека, еще 11 пострадали.

Сам водитель объяснял, что автобус поехал внезапно и затормозить он не смог. В то же время в компании ГАЗ, которая произвела этот автобус, после предварительного анализа ДТП утверждают, что водитель «с большой долей вероятности» не задействовал тормозные системы и резко вывернул руль вправо. По факту наезда на людей открыто уголовное дело, расследование инцидента продолжается.