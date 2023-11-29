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Минкультуры объяснило отзыв прокатного удостоверения у фильма «Айта»

Минкультуры: у «Айты» отозвали прокатное удостоверение из-за реакции зрителей
После выхода фильма «Айта» в Минкультуры поступило много обращений зрителей, в соцсетях картина также вызвала негативную реакцию — так министр Любимова объяснила отзыв прокатного удостоверения
Кадр из фильма &laquo;Айта&raquo;
Кадр из фильма «Айта» (Фото: aitafilm.ru)

Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма режиссера Степана Бурнашева «Айта» из-за негативной реакции зрителей. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова, передает «РИА Новости».

По ее словам, в министерство поступило очень много обращений со стороны граждан. Помимо этого, когда фильм появился на онлайн-платформе, он вызвал резко негативную реакцию в соцсетях, утверждает она.

«Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики — межнациональной розни — в нашем обществе, насколько это постоянно спорная тема. <...> Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этого фильма. Мы отозвали прокатное удостоверение», — сказала Любимова.

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»
Общество
Фото:aitafilm.ru

Роскомнадзор 19 сентября направил владельцам российских аудиовизуальных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров, требование удалить «Айту» из выдачи. В службе усмотрели, что фильм транслирует «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». Спустя неделю Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

Режиссер фильма Степан Бурнашев пожаловался, что не понимает, где именно Роскомнадзор нашел в «Айте» информацию, противоречащую принципам единства народов России. Режиссер считает, что миссия фильма — сплотить людей.

Глава Якутии Айсен Николаев счел, что претензии к якутским фильмам связаны с опасениями в связи с ростом кинематографического рынка республики до национального уровня. «Нас начали не только уважать, нас начали не только хвалить, нас некоторые начали бояться. И определенные вот такие шаги по ограничению поля деятельности якутского кинематографа начали пытаться выстроить», — пояснил он. Парламент Якутии призвал созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов. чтобы тот оценил обоснованность решения об отзыве прокатного удостоверения у «Айты».

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Сюжет фильма рассказывает историю девочки Айты, которая убивает себя после вечеринки одноклассников. После ее смерти родители находят в ее кармане записку, в которой девочка говорит, что ненавидит Афоню. По поселку начинают распространяться слухи, что русский полицейский Афанасий, который накануне подвозил Айту до дома, виновен в ее смерти. Местные жители решают устроить расправу над Афоней, но глава отдела полиции и якут по национальности Николай отказывается отдавать сослуживца на самосуд.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минкультуры фильм прокатное удостоверение отзыв
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