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Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта». Ранее Роскомнадзор усмотрел в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России»
Фото: aitafilm.ru
Фото: aitafilm.ru

У якутской драмы «Айта» режиссера Степана Бурнашева, в которой усмотрели пропаганду национализма, отозвали прокатное удостоверение, свидетельствуют данные в реестре Минкультуры России. «Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023», — говорится в документе.

Удостоверение было зарегистрировано 10 февраля 2022 года, дата начала показа фильма — 13 февраля 2022 года.

Роскомнадзор 19 сентября направил владельцам российских аудиовизуальных сервисов требование удалить «Айту». Служба пояснила, что выявила в содержании фильма «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», в частности, положительные стороны героев одной национальности противопоставлены негативным чертам персонажей другой.

Топ-менеджеры двух крупных видеосервисов сообщили «Ведомостям», что уже удалили фильм из библиотек.

Сюжет фильма начинается с истории старшеклассницы Айты — дочери охотничьего инспектора Айаала, которая совершает попытку суицида после вечеринки одноклассников. У нее в кармане мать находит записку «Афоня, я тебя ненавижу!». Такое имя в поселке только у одного человека — русского полицейского, накануне он подвозил ее до дома. Ситуация обостряется после того, как Айта умирает в больнице и выясняется, что она была беременна. Айаал и жители поселка решают устроить расправу над Афоней, но начальник полиции отказывается выдать сослуживца. Уже перед самым штурмом полицейского участка выясняется, что Афоня — это якутский школьник из соседнего поселка. В финале фильма начальник полиции Николай проводит собрание, на котором было решено не афишировать инцидент с нападением. Айаал просит прощения у Афанасия, а тот хочет начать новую жизнь.

«Айту» начали показывать в российских кинотеатрах в конце марта. Спустя две недели она стала самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. Цифровой релиз фильма состоялся 4 мая — он был представлен в кинотеатрах «Кинопоиск», Okko, Wink и Premier.

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Степан Бурнашев прокомментировал «Ведомостям», что не понимает, где именно Роскомнадзор нашел в «Айте» информацию, противоречащую принципам единства народов России. Режиссер считает, что миссия фильма — сплотить людей.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что претензии Роскомнадзора и Минкультуры к якутским фильмам связаны с опасениями в связи с ростом кинематографического рынка республики до национального уровня.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минкультуры Россия прокатное удостоверение фильм Якутия Отзыв лицензии
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