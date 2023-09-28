В Якутии призвали дать экспертную оценку решению запретить фильм «Айта»

Минкульт накануне отозвал прокатное удостоверение у остросюжетной драмы «Айта», снятой якутским режиссером, а Роскомнадзор усмотрел в картине пропаганду национализма. В якутском парламенте призвали дать запрету экспертную оценку

Фото: aitafilm.ru

Парламент Якутии призвал созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов. чтобы тот оценил обоснованность решения об отзыве прокатного удостоверения у остросюжетной драмы «Айта», в котором Роскомнадзор усмотрел пропаганду национализма, сообщил ТАСС председатель постоянного комитета по культуре и СМИ Госсобрания Якутии Виктор Губарев.

«Запрет Роскомнадзора и отзыв Минкультом России прокатного удостоверения у фильма «Айта» — довольно тревожный знак не только для якутского кино, но и всего регионального российского кино, которое только начало развиваться. Очевидно, что это недоразумение, и смысл фильма прямо противоположен тому, в чем его обвиняют. Необходимо направить запрос в Минкультуры и Роскомнадзор с просьбой созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов: кинематографистов и киноведов, чтобы вынести более взвешенное решение по данному фильму», — пояснил Губарев.

«Айта», которая стала самым кассовым якутским фильмом в истории проката, начинается с истории старшеклассницы Айты — дочери охотничьего инспектора Айаала, которая совершает попытку суицида после вечеринки одноклассников. В ее куртке находят записку с текстом «Афоня, я тебя ненавижу!», подозрения падают на русского полицейского Афанасия, который подвозил ее до дома. Айта умирает в больнице, выясняется, что она была беременна, после чего ситуация обостряется. Айаал и жители поселка решают устроить расправу над Афанасием, но начальник полиции отказывается выдать сослуживца. Уже перед самым штурмом полицейского участка выясняется, что Афоня — это якутский школьник из соседнего поселка. В финале фильма начальник полиции Николай проводит собрание, на котором было решено не афишировать инцидент с нападением. Айаал просит прощения у Афанасия, а тот хочет начать новую жизнь. Фильм начали показывать в российских кинотеатрах в конце марта. Спустя две недели «Айта» стала самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. Цифровой релиз фильма состоялся 4 мая — он был представлен в кинотеатрах «Кинопоиск», Okko, Wink и Premier.

19 сентября Роскомнадзор направил владельцам российских аудиовизуальных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров, требование удалить «Айту» из выдачи. Служба пояснила, что выявила в содержании фильма «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», в частности, положительные стороны героев одной национальности противопоставлены негативным чертам персонажей другой. Спустя неделю Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

Режиссер картины Степан Бурнашев пожаловался, что не понимает, где именно Роскомнадзор нашел в «Айте» информацию, противоречащую принципам единства народов России. Режиссер считает, что миссия фильма — сплотить людей.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что претензии Роскомнадзора и Минкультуры к якутским фильмам связаны с опасениями в связи с ростом кинематографического рынка республики до национального уровня. Он пообещал, что «родная республика» поможет местным режиссерам, а тем следует быть более сосредоточенными и понимать, «где могут подловить, на каких ошибках».