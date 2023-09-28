 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Якутии призвали дать экспертную оценку решению запретить фильм «Айта»

Парламент Якутии призвал дать экспертную оценку решению о запрете фильма «Айта»
Минкульт накануне отозвал прокатное удостоверение у остросюжетной драмы «Айта», снятой якутским режиссером, а Роскомнадзор усмотрел в картине пропаганду национализма. В якутском парламенте призвали дать запрету экспертную оценку
Фото: aitafilm.ru
Фото: aitafilm.ru

Парламент Якутии призвал созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов. чтобы тот оценил обоснованность решения об отзыве прокатного удостоверения у остросюжетной драмы «Айта», в котором Роскомнадзор усмотрел пропаганду национализма, сообщил ТАСС председатель постоянного комитета по культуре и СМИ Госсобрания Якутии Виктор Губарев.

«Запрет Роскомнадзора и отзыв Минкультом России прокатного удостоверения у фильма «Айта» — довольно тревожный знак не только для якутского кино, но и всего регионального российского кино, которое только начало развиваться. Очевидно, что это недоразумение, и смысл фильма прямо противоположен тому, в чем его обвиняют. Необходимо направить запрос в Минкультуры и Роскомнадзор с просьбой созвать экспертный совет из квалифицированных специалистов: кинематографистов и киноведов, чтобы вынести более взвешенное решение по данному фильму», — пояснил Губарев.

«Айта», которая стала самым кассовым якутским фильмом в истории проката, начинается с истории старшеклассницы Айты — дочери охотничьего инспектора Айаала, которая совершает попытку суицида после вечеринки одноклассников. В ее куртке находят записку с текстом «Афоня, я тебя ненавижу!», подозрения падают на русского полицейского Афанасия, который подвозил ее до дома. Айта умирает в больнице, выясняется, что она была беременна, после чего ситуация обостряется. Айаал и жители поселка решают устроить расправу над Афанасием, но начальник полиции отказывается выдать сослуживца. Уже перед самым штурмом полицейского участка выясняется, что Афоня — это якутский школьник из соседнего поселка. В финале фильма начальник полиции Николай проводит собрание, на котором было решено не афишировать инцидент с нападением. Айаал просит прощения у Афанасия, а тот хочет начать новую жизнь.

Фильм начали показывать в российских кинотеатрах в конце марта. Спустя две недели «Айта» стала самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. Цифровой релиз фильма состоялся 4 мая — он был представлен в кинотеатрах «Кинопоиск», Okko, Wink и Premier.

19 сентября Роскомнадзор направил владельцам российских аудиовизуальных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров, требование удалить «Айту» из выдачи. Служба пояснила, что выявила в содержании фильма «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», в частности, положительные стороны героев одной национальности противопоставлены негативным чертам персонажей другой. Спустя неделю Минкультуры отозвало у фильма прокатное удостоверение.

Режиссер картины Степан Бурнашев пожаловался, что не понимает, где именно Роскомнадзор нашел в «Айте» информацию, противоречащую принципам единства народов России. Режиссер считает, что миссия фильма — сплотить людей.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что претензии Роскомнадзора и Минкультуры к якутским фильмам связаны с опасениями в связи с ростом кинематографического рынка республики до национального уровня. Он пообещал, что «родная республика» поможет местным режиссерам, а тем следует быть более сосредоточенными и понимать, «где могут подловить, на каких ошибках».

Читайте на РБК Pro
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Atlassian закрывает аккаунты: что делать компаниям
Когда ты бизнесмен, легко начать выпивать: как живет сооснователь Reddit
В Париже запретили аренду электросамокатов. Что это значит для кикшеринга
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Якутия Роскомнадзор Минкультуры прокатное удостоверение экспертиза
Материалы по теме
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»
Общество
В Якутии предложили вслед за «Айтой» запретить «Джентльменов удачи»
Политика
Роскомнадзор нашел в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 27 сен, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 27 сен, 17:04
Костин заявил об использовании на верфях ОСК немецких станков 1932 года Бизнес, 15:57
В Якутии призвали дать экспертную оценку решению запретить фильм «Айта» Политика, 15:57
Армения решила увеличить расходы на оборону на 7,3% Политика, 15:56
Цены на золото упали до минимума с марта 2023 года Инвестиции, 15:53
Силуанов не увидел угрозы в сокращении доли расходов на экономику Экономика, 15:47
Кто пришел проститься с Евгением Ясиным Политика, 15:37 
Минтранс обвинил Литву в сложностях на границе для грузовых машин Политика, 15:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Болгария запретит поставки российской нефти на местный НПЗ ЛУКОЙЛа Политика, 15:22
ВКС России сбили украинский Су-25 в районе Торецкого в ДНР Политика, 15:20
Звонарева не смогла выйти в первый с 2021 года полуфинал турнир WTA Спорт, 15:12
Какие проекты двигают Россию к углеродной нейтральности РБК и ДПиООС, 15:02
Акции «Русагро» взлетели на фоне разрешения поставок свинины в Китай Инвестиции, 15:01
Matrixport: акции майнеров могут стать лучшей инвестицией на 2024 год Крипто, 14:55
Мишустин заявил о восстановлении экономики до докризисного уровня Экономика, 14:53