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Роскомнадзор нашел в якутском фильме «Айта» пропаганду национализма

РКН усмотрел в самом кассовом якутском фильме «Айта» пропаганду национализма
Роскомнадзор направил в онлайн-кинотеатры требование удалить фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Ведомство усмотрело в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России»
Фото: aitafilm.ru
Фото: aitafilm.ru

Роскомнадзор направил владельцам российских аудиовизуальных сервисов (АВС) требование удалить самый кассовый якутский фильм — остросюжетную драму «Айта», в котором усмотрели пропаганду национализма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскомнадзор выявил в содержании художественного фильма «Айта» деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России. В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности», — сказано в сообщении.

В РКН заявили, что распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо, а владельцам АВС направлены требования о необходимости устранения нарушений.

РБК направил запрос в Роскомнадзор, а также пресс-службы Okko, «Иви» и «Кинопоиска». Топ-менеджеры двух крупных видеосервисов, получивших соответствующие уведомление от регулятора, сообщили «Ведомостям», что уже удалили фильм из библиотек.

Сюжет фильма «Айта» сосредоточен на истории старшеклассницы Айты — дочери охотничьего инспектора Айаала, которая совершает попытку суицида после вечеринки одноклассников. У нее кармане мать находит записку: «Афоня, я тебя ненавижу!». Такое имя в поселке только у одного человека в — русского полицейского, накануне он подвозил ее до дома. Ситуация обостряется после того, как Айта умирает в больнице и выясняется, что она была беременна. Айаал и жители поселка решают устроить расправу над Афоней, но начальник полиции отказывается выдать сослуживца. Уже перед самым штурмом полицейского участка выясняется, что Афоня — это якутский школьник из соседнего поселка. В финале фильма начальник полиции Николай проводит собрание, на котором было решено не афишировать инцидент с нападением. Айаал просит прощения у Афанасия, а тот хочет начать новую жизнь.

Фильм «Айта» начали показывать в российских кинотеатрах в конце марта. Спустя две недели он стал самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. Цифровой релиз фильма состоялся 4 мая — он был представлен в кинотеатрах «Кинопоиск», Okko, Wink и Premier.

Режиссер картины Степан Бурнашев рассказал «Ведомостям», что не очень понятно, где именно РКН углядел в «Айте» деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России. Он считает, что миссия фильма в обратном — сплотить людей. «История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов», — пояснил режиссер.

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Адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин напомнил газете, что у «Айты» есть прокатное удостоверение и оно не отозвано. «И в данном случае уже очевидной становится проблема двойного регулирования, когда один регулятор разрешает показ контента, а другой его запрещает», — обратил внимание юрист.

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Евгения Стогова Евгения Стогова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Якутия стриминговый сервис Роскомнадзор фильм прокатное удостоверение национализм
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