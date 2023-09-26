В Якутии предложили вслед за «Айтой» запретить «Джентельменов удачи»

Если не показывать фильмы «Айта» и «Кандидат», то следует запретить и «Джентльменов удачи», где тоже были мужские персонажи, переодетые в женщин, заявил глава Якутии. И подытожил: «Было бы очень смешно, если б не было так грустно»

Айсен Николаев (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Претензии Роскомнадзора и Минкультуры к якутским фильмам «Кандидат» и «Айта» связаны с опасениями в связи с ростом кинематографического рынка республики до национального уровня, заявил глава региона Айсен Николаев во время «прямой линии». Трансляция шла на YouTube.

«Нас начали не только уважать, нас начали не только хвалить, нас некоторые начали бояться. И определенные вот такие шаги по ограничению поля деятельности якутского кинематографа начали пытаться выстроить. Вот в том числе через такие, скажем так, надзорные действия», — сказал Николаев.

Глава Якутии сообщил, что знаком с режиссерами снятых из онлайн-кинотеатров фильмов Дмитрием Шадриным и Степаном Бурнашовым и те не могли снять «каких-то фильмов про нетрадиционные ценности или национализм», что им вменяют. Он подчеркнул, что посмотрел обе ленты и выражает спорную точку зрения как зритель, «который понимает все эти процессы».

«Если запрещать этот фильм [«Кандидат»], то надо завтра запрещать «Джентльмены удачи» или «Здравствуйте, я ваша тетя». Просто из-за того, что мужчина переоделся в женскую одежду там. Или вот эти «Мы из джаза», «В джазе только девушки» надо запрещать. Было бы очень смешно, если б не было так грустно», — пожаловался Николаев.

Он пообещал, что «родная республика» поможет обоим режиссерам, а тем следует быть более сосредоточенными и понимать, «где могут подловить, на каких ошибках».

Фильм «Айта» повествует об истории старшеклассницы Айты — дочери охотничьего инспектора Айаала, которая совершает попытку суицида после вечеринки одноклассников. В ее куртке находят записку с текстом «Афоня, я тебя ненавижу!», подозрения падают на русского полицейского Афанасия, который подвозил ее до дома. Айта умирает в больнице, выясняется, что она была беременна, после чего ситуация обостряется. Айаал и жители поселка решают устроить расправу над Афанасием, но начальник полиции отказывается выдать сослуживца. Уже перед самым штурмом полицейского участка выясняется, что Афоня — это якутский школьник из соседнего поселка. В финале фильма начальник полиции Николай проводит собрание, на котором было решено не афишировать инцидент с нападением. Айаал просит прощения у Афанасия, а тот хочет начать новую жизнь.

Фильм «Айта» начали показывать в российских кинотеатрах в конце марта. Спустя две недели он стал самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. Цифровой релиз фильма состоялся 4 мая — он был представлен в кинотеатрах «Кинопоиск», Okko, Wink и Premier.



Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров удалить «Айту». Ведомство заявило, что нашло в нем «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России» и демонстрацию «неравенства лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности».

Сюжет фильма «Кандидат» рассказывает о выборах главы якутского поселка, население оказывается разделено между двумя претендентами на должность. SakhaDay и CinemaPlex писали со ссылкой на источники, что Минкультуры углядело в картине «пропаганду ЛГБТ». В сюжете фигурирует персонаж Зина — переодетый мужчина в исполнении Иннокентия Орестова.