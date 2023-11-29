В соборе Парижской Богоматери восстановили уничтоженный пожаром шпиль

Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился при пожаре в апреле 2019 года. Реставраторы работали над созданием его точной копии несколько месяцев. Сегодня его установку завершили, но он все еще окружен строительными лесами

Реставраторы установили восстановленный шпиль собора Парижской Богоматери (также известного как Нотр-Дам), который обрушился при пожаре в 2019 году, передает BFMTV.

Как отмечает телеканал, деревянная конструкция высотой 96 м еще некоторое время будет оставаться в окружении строительных лесов, однако силуэт установленного шпиля уже виден всем окружающим.

По данным AFP, строительные леса вокруг шпиля уберут перед Рождеством (на Западе традиционно отмечают 25 декабря). Официальное открытие восстановленного Нотр-Дама запланировано на 8 декабря 2024 года, говорил ранее президент Франции Эмманюэль Макрон.

Шпиль собора Парижской Богоматери, полностью идентичный тому, что украшал храм до пожара, рестовраторы смонтировали еще в марте на строительной площадке в восточном регионе Франции Гранд-Эст. Команда мастеров работала несколько месяцев, следуя проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814-1879) — автора обрушившегося шпиля. Новый шпиль, как и его предыдущая версия, изготовлен из элитной дубовой древесины и покрыт свинцом.

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Нотр-Дам загорелся 15 апреля 2019 года. Пожар продолжался более 12 часов. В результате обрушились шпиль и треть крыши. В прокуратуре считают, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета. Президент Франции сразу после пожара поставил целью открыть собор через пять лет.

Уже после начала восстановительных работ в Минкультуры Франции заявили, что собор находится под угрозой обрушения. В августе 2019 года из-за жары фиксировали падения камней со сводов нефа. Настоятель храма Патрик Шове также отмечал, что своды собора могут обрушиться из-за строительных лесов.





