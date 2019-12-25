Настоятель Нотр-Дама сообщил о риске обрушения сводов собора из-за лесов

Своды собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) могут обрушиться из-за строительных лесов. Об этом Associated Press сообщил настоятель храма Патрик Шове.

«Существует 50% вероятность того, что строительные леса упадут на три свода, так что, как вы видите, здание все еще очень хрупкое», — сказал он.

По словам настоятеля, конструкции будут вне опасности, когда снимут строительные леса, установленные в соборе до пожара. Он рассказал, что реставрационные работы, скорее всего, начнутся не раньше 2021 года.

Шове также выразил сожаление, что в текущем году в храме не смогли провести рождественские службы, впервые после Великой французской революции конца XVIII века.