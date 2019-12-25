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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Настоятель Нотр-Дама сообщил о риске обрушения сводов собора из-за лесов

Своды собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) могут обрушиться из-за строительных лесов. Об этом Associated Press сообщил настоятель храма Патрик Шове.

«Существует 50% вероятность того, что строительные леса упадут на три свода, так что, как вы видите, здание все еще очень хрупкое», — сказал он.

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По словам настоятеля, конструкции будут вне опасности, когда снимут строительные леса, установленные в соборе до пожара. Он рассказал, что реставрационные работы, скорее всего, начнутся не раньше 2021 года.

Шове также выразил сожаление, что в текущем году в храме не смогли провести рождественские службы, впервые после Великой французской революции конца XVIII века.

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В середине апреля в Нотр-Даме произошел пожар, который тушили 12 часов. Шпиль и треть крыши храма обрушились. По версии прокуратуры Парижа, причиной пожара могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки.

В августе Минкультуры Франции заявило, что собор находится под угрозой обрушения. Летом из-за жары происходили новые падения камней со сводов нефа.

Теги: Нотр-Дам, пожар, обрушение
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