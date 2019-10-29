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Операция Турции в Сирии ,  
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При подготовке встречи военных России и Турции в Сирии прогремел взрыв
В российском оборонном ведомстве назвали произошедшее попытками устроить провокацию. Ранее курдские СМИ сообщали, что российский военный патруль попал под обстрел турецких военных
Колонна российской военной полиции на границе Сирии и Турции (Фото: Сергей Новиков / ТАСС)

При подготовке встречи российской военной полиции с представителями турецкой стороны на севере Сирии произошел подрыв взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве заметили, что пострадавших в результате подрыва среди российских военных нет.

Инцидент произошел на погранпереходе «Дербисия» сирийско-турецкой границы рядом с российскими бронеавтомобилями. Там готовилась плановая встреча между российскими и турецкими военными, раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства, сообщили в Минобороны.

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СМИ сообщили об обстреле российского патруля турецкими военными в Сирии

В ведомстве добавили, что «попытки неустановленных лиц осуществить провокацию оказались безуспешными». По мнению Минобороны, в планах злоумышленников было сорвать встречу. Переговоры с представителями турецкой стороны прошли в плановом режиме, добавили в ведомстве.

Ранее во вторник прокурдские СМИ сообщили о том, что российские военные полицейские попали под обстрел турецких военных на севере Сирии. В Минобороны эти данные опровергают. Телеканал Kurdistan24 в своем Twitter сообщал о разорвавшейся бомбе близ российского военного патруля в районе пункта перехода «Дербисия».

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Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

Российские военные полицейские находятся на севере Сирии согласно договоренностям Москвы и Анкары. Совместно с правительственными войсками Сирии российские военные патрулируют районы зоны безопасности с целью обеспечить отход курдских формирований от турецкой границы.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Сирия, Турция, взрыв
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