СМИ сообщили об обстреле российского патруля турецкими военными в Сирии

По неподтвержденным данным, обстрел произошел на севере страны, где присутствуют турецкие войска, а также российские силы, патрулирующие районы зоны безопасности

Прокурдские СМИ сообщили о том, что российские военные полицейские попали под обстрел турецких военных на севере Сирии. Они, в частности, ссылаются на видео, на котором обстрелу подвергается группа русскоязычных военных.

О том, что «колонна российских военных» попала под обстрел, со ссылкой на источники сообщает портал Peyamakurd. Телеканал Kurdistan24 в своем Twitter сообщает, что бомба разорвалась близ российского военного патруля в районе Дербасие, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе военные. Телеканал утверждает, что обстрел производился с турецкой стороны. Peyamakurd сообщает о четырех пострадавших мирных жителя.

По данным агентства NPA, сразу же после инцидента турецкие военные связались со своими российскими коллегами.

Официальных сообщений по поводу инцидента ни с российской, ни с турецкой стороны пока не поступало. РБК направил запросы в Минобороны России, департамент информационной политики МИД, а также официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.