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Операция Турции в Сирии ,  
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СМИ сообщили об обстреле российского патруля турецкими военными в Сирии
По неподтвержденным данным, обстрел произошел на севере страны, где присутствуют турецкие войска, а также российские силы, патрулирующие районы зоны безопасности

Прокурдские СМИ сообщили о том, что российские военные полицейские попали под обстрел турецких военных на севере Сирии. Они, в частности, ссылаются на видео, на котором обстрелу подвергается группа русскоязычных военных.

О том, что «колонна российских военных» попала под обстрел, со ссылкой на источники сообщает портал Peyamakurd. Телеканал Kurdistan24 в своем Twitter сообщает, что бомба разорвалась близ российского военного патруля в районе Дербасие, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе военные. Телеканал утверждает, что обстрел производился с турецкой стороны. Peyamakurd сообщает о четырех пострадавших мирных жителя.

По данным агентства NPA, сразу же после инцидента турецкие военные связались со своими российскими коллегами.

Официальных сообщений по поводу инцидента ни с российской, ни с турецкой стороны пока не поступало. РБК направил запросы в Минобороны России, департамент информационной политики МИД, а также официальному представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Политика
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

Военная операция Турции в Сирии, которая стартовала в начале октября, на данный момент приостановлена, согласно соглашению достигнутому между Анкарой и Вашингтоном. Турция дала возможность курдам покинуть безопасную зону. Российская военная полиция совместно с сирийскими правительственными войсками по договоренности Москвы с Анкарой патрулирует районы в зоне безопасности, обеспечивая соблюдение выхода курдских формирований из этой зоны. 

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Бондаренко
При участии: Екатерина Костина
Теги: Сирия, Турция, военный патруль
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