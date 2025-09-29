Кехмана сняли с поста директора МХАТ
Владимира Кехмана сняли с должности генерального директора МХАТ имени Горького, такой приказ подписала министр культуры Ольга Любимова, сообщает ТАСС.
Агентство опубликовало в телеграм-канале фотографию приказа, в котором говорится, что трудовой договор с Кехманом прекратили на основании п. 2 ст. 278 ТК, он получит компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.
На сайте Минкультуры документ отсутствует, Кехман все еще числится гендиректором на сайте театра.
РБК обратился за комментарием во МХАТ имени Горького, к Владимиру Кехману.
Кехман также занимает должность худрука Михайловского театра.
Владимир Кехман возглавил МХАТ в октябре 2021 года, сменив народную артистку СССР Татьяну Доронину. В 2022-м он провел в здании театра капитальный ремонт. 9 июля текущего года к Кехману пришли с обысками — в рамках дела о присвоении и растрате при реконструкции старой сцены.
Руководителю театров предъявили обвинение в растрате и отпустили под подписку о невыезде, сообщали ТАСС и «РИА Новости». По их данным, у Кехмана накопились долги по кредитам на 17,8 млрд руб.
«Известия» писали, что дело в отношении Кехмана связано с превышением сметной стоимости по трем подрядным контрактам при реконструкции старой сцены театра. По данным издания, с 2022-го сумма госконтрактов в рамках реконструкции превысила 2 млрд руб., а в текущем году добавились расходы на более 138 млн руб. Завершение реконструкции запланировано на октябрь 2025 года.
Кроме того, в конце июля «Фонтанка» сообщила о новом деле против Кехмана в связи с получением взятки в сумме 27 млн руб. По информации издания, руководителю театров вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере; до 15 лет лишения свободы).
Уголовное дело о даче взятки тогда же возбудили в отношении гендиректора компании-подрядчика «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова. По версии следствия, тот по договоренности с Кехманом, который с 2015-го объявлен банкротом, заплатил 27 млн руб. за Mercedes V-класса. Следствие считает, что машина была записана на одну из фирм Каргинова, но распоряжался ею Кехман.
