Кехмана сняли с поста директора МХАТ, приказ подписала Любимова, сообщает ТАСС, публикуя документ. Летом к Кехману пришли с обысками в рамках дела о растратах при реконструкции старой сцены. Против него завели дело

Владимир Кехман (Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»)

Владимира Кехмана сняли с должности генерального директора МХАТ имени Горького, такой приказ подписала министр культуры Ольга Любимова, сообщает ТАСС.

Агентство опубликовало в телеграм-канале фотографию приказа, в котором говорится, что трудовой договор с Кехманом прекратили на основании п. 2 ст. 278 ТК, он получит компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка.

На сайте Минкультуры документ отсутствует, Кехман все еще числится гендиректором на сайте театра.

РБК обратился за комментарием во МХАТ имени Горького, к Владимиру Кехману.

Кехман также занимает должность худрука Михайловского театра.

Владимир Кехман возглавил МХАТ в октябре 2021 года, сменив народную артистку СССР Татьяну Доронину. В 2022-м он провел в здании театра капитальный ремонт. 9 июля текущего года к Кехману пришли с обысками — в рамках дела о присвоении и растрате при реконструкции старой сцены.

Руководителю театров предъявили обвинение в растрате и отпустили под подписку о невыезде, сообщали ТАСС и «РИА Новости». По их данным, у Кехмана накопились долги по кредитам на 17,8 млрд руб.

«Известия» писали, что дело в отношении Кехмана связано с превышением сметной стоимости по трем подрядным контрактам при реконструкции старой сцены театра. По данным издания, с 2022-го сумма госконтрактов в рамках реконструкции превысила 2 млрд руб., а в текущем году добавились расходы на более 138 млн руб. Завершение реконструкции запланировано на октябрь 2025 года.

Кроме того, в конце июля «Фонтанка» сообщила о новом деле против Кехмана в связи с получением взятки в сумме 27 млн руб. По информации издания, руководителю театров вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере; до 15 лет лишения свободы).

Уголовное дело о даче взятки тогда же возбудили в отношении гендиректора компании-подрядчика «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова. По версии следствия, тот по договоренности с Кехманом, который с 2015-го объявлен банкротом, заплатил 27 млн руб. за Mercedes V-класса. Следствие считает, что машина была записана на одну из фирм Каргинова, но распоряжался ею Кехман.