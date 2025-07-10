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У главы МХАТ и Михайловского театра Кехмана обнаружили долги в ₽17,8 млрд

Глава МХАТ и Михайловского театра Кехман задолжал банку более 17,8 млрд руб.

Директор МХАТ имени М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман, у которого 9 июля прошли обыски по делу о растрате при реконструкции старой сцены театра, имеет долг по кредитам на сумму 17,8 млрд руб. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

«Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд руб.», — сказал собеседник агентства.

В банке исполнительных производств, в отношении Кехмана открыто восемь таких производств: шесть связаны с долгами по кредитам, кроме ипотеки, два — с задолженностью по исполнительному делу.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у Кехмана. Видео
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Накануне, 9 июля сотрудники правоохранительных органов провели обыски у Кехмана. По данным ТАСС, обыски провели также в МХАТ, были изъяты документы и электронные носители, все доставлено в Главной следственное управление Следственного комитета.

Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России — присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Кехмана доставили на допрос, его статус определят позже, следственные действия продолжаются, уточнял ТАСС. По информации «Известий», его пригласили в СК в качестве свидетеля, по делу проходят несколько неустановленных лиц.

Кехман только что вернулся из-за границы, пишет «Фонтанка». Дело связано с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТа.

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Софья Полковникова
Владимир Кехман растрата Долги
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