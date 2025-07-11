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Общество ,  
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«Известия» узнали суть обвинений против Кехмана

«Известия»: обвинения против Кехмана связаны с превышением смет на три подряда

Обвинение в растрате, предъявленное директору МХАТа имени М. Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману, связано с превышением сметной стоимости по трем подрядным контрактам при реконструкции старой сцены театра. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ремонтные работы по восстановлению старой сцены МХАТа начались в 2022 году. По данным издания, с тех пор сумма госконтрактов, включающих проектные работы, закупку оборудования и стройку, превысила 2 млрд руб. В 2025 году расходы продолжились — свыше 130 млн руб. Завершение реконструкции запланировано на октябрь 2025 года.

Следствие изучает возможные случаи завышения стоимости и объема работ, а также расхождения между фактическими поставками и отчетной документацией.

У Кехмана также сохраняется непогашенная задолженность почти на 18 млрд руб., связанная с банкротством его бывшего бизнеса — компании JFC, поставлявшей фрукты в Россию. Позже он выкупил часть долгов, но погасить их полностью не смог. Его имущество частично реализовали на аукционе, пишет газета.

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Следственные действия, в том числе обыски во МХАТе, прошли 9 июля. Уголовное дело связано с реконструкцией сцены театра и возбуждено СК по материалам ФСБ. Как сообщил ТАСС источник из окружения Кехмана, гендиректору МХАТа предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.

Кехман возглавил МХАТ им. Горького в октябре 2021 года. Вскоре он анонсировал масштабную реконструкцию здания театра с участием итальянских и немецких компаний. Стоимость работ оценивалась в 5–6 млрд руб. Проект включал создание новой верхней сцены и модернизацию нижней.

Финансовые показатели театра при Кехмане существенно выросли. Доходы по итогам 2024 года составили 1,9 млрд руб. — почти полностью за счет платных услуг. Для сравнения, в 2021 году выручка составляла 814,4 млн руб.

Расходы МХАТа в 2024 году достигли 2,5 млрд руб. Из них более 865 млн направили на работы и услуги, 488,8 млн — на содержание имущества, 713,2 млн — на выплаты персоналу. Еще 921,3 млн пришлись на операции с активами, преимущественно амортизацию.

По итогам года театр получил операционный убыток в 624,8 млн руб. Для сравнения, в 2023 году он составлял 339,6 млн.

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Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Кехман МХАТ им. Горького Москва растрата
Владимир Кехман фото
Владимир Кехман
предприниматель, директор МХАТ им. Горького, худрук Михайловского театра
9 февраля 1968 года
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