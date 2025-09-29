МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти
Некачественный алкоголь, вызвавший массовое отравление в Ленинградской области, поставляла местная коммерческая организация. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Компания находится в поселке Трубников бор Тосненского района Ленинградской области.
«По данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение и установление каналов поставки суррогатного алкоголя, а также лиц, причастных к этому преступлению», — добавила представитель МВД.
В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области после отравления суррогатным алкоголем умерли 25 человек. В домах погибших обнаружили одинаковую тару от немаркированного алкоголя.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Задержаны как минимум 14 человек, шестеро арестованы.
Среди задержанных — двое местных жителей — мужчина из села Гостицы и его знакомая. Их подозревают в сбыте продукции. По версии следствия, мужчина приобретал у женщины спирт, разводил его водой и продавал односельчанам.
Предварительно, речь идет о масштабном сетевом сбыте контрафактной спиртовой смеси. Правоохранители уже изъяли более 1300 литров подпольного алкоголя, это примерно 2600 бутылок по 0,5 л.
Расследование ведется в рамках трех уголовных дел по различным эпизодам и территориям. Следствие не исключает объединения производств, если подтвердится версия о едином канале поставки.
В Кремле назвали отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим». Такая исключительная ситуация может стать поводом для систематизирования законодательства в этой сфере, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
