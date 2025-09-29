 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти

МВД: вызвавший массовое отравление в Ленобласти алкоголь шел от местной компании
Суррогатный алкоголь поставляла коммерческая организация из поселка Трубников бор Тосненского района, на предприятии идет следствие. Жертвами отравления стали как минимум 25 человек

МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти
Video

Некачественный алкоголь, вызвавший массовое отравление в Ленинградской области, поставляла местная коммерческая организация. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Компания находится в поселке Трубников бор Тосненского района Ленинградской области.

«По данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение и установление каналов поставки суррогатного алкоголя, а также лиц, причастных к этому преступлению», — добавила представитель МВД.

Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим»
Общество
Фото:СУ СК России по Ленинградской области

В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области после отравления суррогатным алкоголем умерли 25 человек. В домах погибших обнаружили одинаковую тару от немаркированного алкоголя.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Задержаны как минимум 14 человек, шестеро арестованы.

Среди задержанных — двое местных жителей — мужчина из села Гостицы и его знакомая. Их подозревают в сбыте продукции. По версии следствия, мужчина приобретал у женщины спирт, разводил его водой и продавал односельчанам.

Предварительно, речь идет о масштабном сетевом сбыте контрафактной спиртовой смеси. Правоохранители уже изъяли более 1300 литров подпольного алкоголя, это примерно 2600 бутылок по 0,5 л.

Расследование ведется в рамках трех уголовных дел по различным эпизодам и территориям. Следствие не исключает объединения производств, если подтвердится версия о едином канале поставки.

В Кремле назвали отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим». Такая исключительная ситуация может стать поводом для систематизирования законодательства в этой сфере, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ленинградская область массовое отравление
Материалы по теме
Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим»
Общество
В Ленобласти по делу об отравлении алкоголем арестовали шестерых человек
Общество
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 25
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
В Воронежской области в результате атаки дрона поврежден частный дом Политика, 10:04
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова задержали Политика, 10:00
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитные новостройки Недвижимость, 09:58
ОДКБ согласует новые виды вооружения против военных угроз Политика, 09:53
Пожар после нападения со стрельбой на церковь в Мичигане. Видео Общество, 09:48
Как привлекать молодежь через соцсети — 6 практических советовПодписка на РБК, 09:35
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
В Британии допустили, что уже находятся в состоянии войны с Россией Политика, 09:29
Воробьев сообщил о двух погибших в Подмосковье после атаки беспилотников Политика, 09:23
МВД назвало поставщика алкоголя после массового отравления в Ленобласти Общество, 09:16
ТАСС назвал возможную причину смерти чемпионки мира по боксу Синецкой Спорт, 09:13
Гладков заявил о двух ракетных ударах по Белгороду за сутки Политика, 09:06
В Китае открыли самый высокий мост в мире. Видео Общество, 09:03