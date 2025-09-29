 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим»

Отравление более двадцати человек суррогатным алкоголем в Ленинградской области — это исключительная ситуация, которая может стать поводом для систематизирования законодательства в этой сфере, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — сказал Песков.

При этом он добавил, что сейчас уже действуют «очень строгие законы», касающиеся незаконного оборота и сбыта алкогольной продукции.

В Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении алкоголем
Общество

В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области зафиксировали 25 смертей от суррогатного алкоголя, семь из которых произошли 24 сентября. По подозрению в сбыте задержали двух местных жителей — жителя села Гостицы и его знакомую. По данным следствия, мужчина приобретал у нее спирт, разводил его водой и продавал односельчанам. В домах погибших обнаружили одинаковую тару от немаркированного алкоголя.

Ранее СК сообщил о заключении под стражу шести человек под делу об отравлении алкоголем. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще трем фигурантам, добавили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

