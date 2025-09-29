В Ленобласти по делу об отравлении алкоголем арестовали шестерых человек

В Ленинградской области шесть человек заключили под стражу по делу об отравлении суррогатным алкоголем, которое привело к гибели людей, сообщил СК.

В сообщении отмечается, что всего по делу задержаны одиннадцать подозреваемых. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще трем фигурантам, добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее прокуратура Ленинградской области сообщила о задержании по делу об отравлении 14 человек, также в результате обысков правоохранительные органы изъяли более 1,3 тыс. л алкоголя. Под стражу заключили 54-летнего местного жителя, который, по версии следствия, закупал, перевозил и сбывал алкоголь в Сланцевском районе.

Также арестовали женщину 1964 года рождения и мужчину 1946 года рождения. По версии следствия, первая покупала и хранила у себя алкоголь, а потом перевозила и сбывала его второму обвиняемому. Тот, в свою очередь, продавал продукцию рядом с деревней Гостицы Сланцевского района.

О первых случаях отравления суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленобласти 26 сентября сообщила «Фонтанка». 27 сентября региональный СК сообщил, что число жертв отравления достигло 25 человек.