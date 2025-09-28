 Перейти к основному контенту
В Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении алкоголем

В Ленобласти задержали 14 человек по делу о смертельном отравлении алкоголем

В Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении алкоголем
Video

В Ленинградской области задержали 14 человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем, которое привело к гибели людей. Об этом сообщила прокуратура региона.

В результате обысков правоохранительные органы изъяли более 1,3 тыс. л алкоголя, мероприятия продолжаются. Заведено три уголовных дела.

Канистры со спиртом у задержанных из-за отравления алкоголем. Видео
Общество

Кроме того, продолжается рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения для обвиняемых. Так, под стражу заключили 54-летнего местного жителя, который, по версии следствия, закупал, перевозил и сбывал алкоголь в Сланцевском районе. Его арестовали до 24 ноября.

Ранее под стражу также заключили женщину 1964 года рождения и мужчину 1946 года рождения. По версии следствия, первая покупала и хранила у себя алкоголь, а потом перевозила и сбывала его второму обвиняемому. Тот, в свою очередь, продавал продукцию рядом с деревней Гостицы Сланцевского района.

О первых случаях отравления суррогатным алкоголем в Сланцевском районе Ленобласти 26 сентября сообщила «Фонтанка». В администрации района уточнили, что в сентябре медики зафиксировали 19 смертей после употребления алкоголя в Сланцевском районе. В дальнейшем число погибших увеличилось до 25 человек.

МВД сообщило, что задержанный за продажу суррогата пенсионер покупал спирт, разводил водой и продавал односельчанам.

