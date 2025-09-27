Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 25
При судебно-медицинском исследовании тел еще шести погибших, доставленных с территории Волосовского района Ленинградской области в период с 10 по 17 сентября, медики выявили высокое содержание метилового спирта, сообщает пресс-служба следственного управления СК региона.
Ранее сообщалось о 19 погибших. Таким образом, число жертв отравления суррогатным алкоголем в регионе выросло до 25.
«По результатам проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены трое мужчин, подозреваемых в реализации потерпевшим спиртосодержащей продукции, от которой наступила их смерть», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи будут ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. Следственные мероприятия в Ленинградской области продолжаются.
Прокуратура Ленинградской области сообщила о задержании восьми лиц, предположительно причастных к отравлению суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах. Позже представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании еще пятерых лиц, предположительно распространявших суррогатное спиртное.
В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области зафиксировали 19 смертей от суррогатного алкоголя, семь из которых произошли 24 сентября, по данным «Фонтанки». По подозрению в сбыте задержали двух местных жителей — жителя села Гостицы и его знакомую. По данным следствия, пенсионер приобретал спирт, разводил его и продавал односельчанам. В домах погибших обнаружили одинаковую тару от немаркированного алкоголя.
