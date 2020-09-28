В московских жилых домах начали досрочно включать отопление

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве с 28 сентября досрочно начали включать отопление в жилых домах. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Такое решение столичные власти приняли для того, чтобы в квартирах с максимальных комфортом могли находиться те, кто вынужден оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

«По указанию мэра Москвы сегодня начали включать отопление в жилых домах. В общей сложности отопление включат в 34 тыс. домов», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас тепло уже подается почти в 2 тыс. учреждений. В ближайшее время отопление включат на всех объектах соцсферы, а также будут подавать в дома и офисные здания. Позже всех отопление дадут на предприятиях торговли и промышленности.