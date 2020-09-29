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В России запретят перевозить больше 30 пачек сигарет без маркировки

Это делается в рамках борьбы с нелегальным рынком табачной продукции, доля которого, утверждают авторы законопроекта, в 2018 году достигла 8,4%. Ранее правительство заявило о намерении поднять табачные акцизы в 2021 году на 20%
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении перевозок немаркированной табачной продукции по территории России. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы предлагают внести поправки в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Их суть сводится к тому, что по стране нельзя будет перевозить больше 30 немаркированных пачек сигарет.

В частности, проект закона запрещает транспортировку более 600 таких сигарет, 150 сигар или сигарилл или 750 г табака на одного человека. Авторы заявляют, что документ направлен на борьбу с незаконным оборотом табачной продукции, в том числе сигарет, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

В пояснительной записке к документу говорится, что рост акцизов на табак и отсутствие таможенных границ между участниками ЕАЭС способствуют развитию нелегального рынка табака в России. В качестве примера авторы документа приводят увеличение доли такой продукции в третьем квартале 2018 года до 8,4% (в аналогичный период 2017 года этот показатель составлял 4,5%).

В феврале исследование ИТ-компании «Эвотор» показало, что в большинстве российских регионов продается контрабандная табачная продукция из Белоруссии. Ее доля на рынке в 70 регионах России составляет не менее 1,1%. Больше всего нелегальных сигарет продавалось в Челябинской и Смоленской областях.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

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В сентябре правительство сообщило о планах повысить табачные акцизы в 2021 году. По словам главы Минфина Антона Силуанова, ставка увеличится на 20%, а средняя стоимость одной пачки сигарет вырастет на 20 руб. Повышение акцизов поможет привлечь в бюджет до 70 млрд руб. Решение увеличить ставку было принято на фоне роста расходов из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Автор
Михаил Котляр
законопроект табачные акцизы
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