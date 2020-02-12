Контрабандные сигареты из Белоруссии нашли в большинстве регионов России

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Аналитики обнаружили продажу контрабандных сигарет из Белоруссии в 70 регионах России, следует из исследования ИТ-компании «Эвотор». Документ есть в распоряжении РБК.

Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Согласно результатам анализа, наибольшую долю продаж контрабандного белорусского табака зафиксировали в Смоленской и Челябинской областях — 22%. Республика Дагестан заняла третье место, там на контрабандный табак приходится 10% от продаж.

Специалисты проанализировали данные 600 тыс. онлайн-касс в российских магазинах несетевой розницы в январе 2020 года. В ходе исследования аналитики учитывали только продажи тех брендов, которые не поставляются в Россию легально (NZ, Minsk, FEST, Credo).

Доля российской традиционной торговли, которую представляют независимые магазины и торговые павильоны, в феврале 2020 года составляет около 30%, такие данные приводил второй по обороту российский ретейлер «Магнит» в своей отчетности.