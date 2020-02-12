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Контрабандные сигареты из Белоруссии нашли в большинстве регионов России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Аналитики обнаружили продажу контрабандных сигарет из Белоруссии в 70 регионах России, следует из исследования ИТ-компании «Эвотор». Документ есть в распоряжении РБК.

Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Согласно результатам анализа, наибольшую долю продаж контрабандного белорусского табака зафиксировали в Смоленской и Челябинской областях — 22%. Республика Дагестан заняла третье место, там на контрабандный табак приходится 10% от продаж.

Специалисты проанализировали данные 600 тыс. онлайн-касс в российских магазинах несетевой розницы в январе 2020 года. В ходе исследования аналитики учитывали только продажи тех брендов, которые не поставляются в Россию легально (NZ, Minsk, FEST, Credo).

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Доля российской традиционной торговли, которую представляют независимые магазины и торговые павильоны, в феврале 2020 года составляет около 30%, такие данные приводил второй по обороту российский ретейлер «Магнит» в своей отчетности.

Марки белорусских брендов NZ, Minsk, FEST, Credo не зарегистрированы в реестре Федеральной налоговой службы (ФНС), отражающем минимальную и максимальную розничные цены, установленные производителями, — эти данные обязаны предоставлять все производители табачной продукции. Отсутствие компании в реестре, как пояснили в «Эвоторе», говорит о том, что у продукции этих марок, продававшейся в магазинах, не могло быть российского акциза, из чего аналитики сделали вывод, что она контрабандная. Но каким образом магазин проводил через официальный кассовый аппарат такие сигареты, в «Эваторе» не объяснили.

РБК направил запрос в ФНС.

По данным компании Nielsen, в третьем квартале 2018 года доля нелегальных сигарет на российском рынке достигла 8,4%. В январе 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что из-за нелегальной торговли сигаретами российский бюджет недополучает около 60 млрд руб. в год.

Теги: контрабанда, Белоруссия, табак, сигареты
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