ФСБ обнаружила контрабандные сигареты в контейнерах с томатной пастой

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ФСБ изъяла около 100 т контрабандных сигарет стоимостью 216 млн руб., которые везли из ОАЭ в Россию под прикрытием томатной пасты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Контрабандная партия перемещалась в Россию с использованием морского судна в пяти двадцатитонных контейнерах под прикрытием томатной пасты», — сказано в сообщении. По данным спецслужбы, впоследствии товар на грузовых автомобилях распределялся по территории России для продажи конечным потребителям.

В ФСБ отметили, что во время оперативно-разыскных мероприятий был задержан организатор преступления. На данный момент продолжается следствие. Пресс-служба уточнила, что возбуждено уголовное дело.

Ранее, 18 августа, пограничное управление ФСБ по Ростовской области задержало мужчину, который пытался доставить из Украины в Россию крупную партию кондитерских изделий. Гражданина России задержали рядом с хутором Ушаковка, при нем было обнаружено 500 кг конфет.