Собянин ужесточил запрет на работу «наливаек»

Власти Москвы определили порядок расчета минимальной площади зала, наличие которого необходимо для того, чтобы в расположенном в жилом доме кафе могли подавать спиртное

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Власти Москвы уточнили правила, ограничивающие продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах. Отныне торговля спиртным разрешается только в заведениях, в которых площадь зала для приема посетителей превышает 20 кв. м, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Новый закон вступил в силу с 5 мая, дав властям регионов возможность вводить дополнительные ограничения.

27 мая Московская городская дума приняла городской закон, дублирующий положения федерального. При этом было указано, что порядок расчета площади зала будет определен особым документом.

Постановлением, подписанным теперь Собяниным, определено, что в заветные 20 кв. м не могут включаться: