Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн

ВОЗ ранее на исключила, что к началу вакцинации этот показатель может достичь 2 млн человек

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Во всем мире от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли более 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по COVID-19 в режиме реального времени.

На первом месте по числу смертей, согласно данным университета, находятся США (205 тыс.). На втором месте — Бразилия (142 тыс.), на третьем — Индия (95 тыс.). Следом идут Мексика, Великобритания и Италия.

Россия занимает 12-ю позицию по этому показателю. По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, по состоянию на 29 сентября с начала пандемии в стране зафиксировали 20 385 летальных исходов.

Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 33,2 млн человек, следует из данных университета. В первую тройку лидеров по числу инфицированных входят США Индия, и Бразилия. На четвертом месте находится Россия (1,159 млн заболевших, по информации оперативного штаба).