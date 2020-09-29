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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн

ВОЗ ранее на исключила, что к началу вакцинации этот показатель может достичь 2 млн человек
Фото:Sumaya Hisham / Reuters
Фото: Sumaya Hisham / Reuters

Во всем мире от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли более 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по COVID-19 в режиме реального времени.

На первом месте по числу смертей, согласно данным университета, находятся США (205 тыс.). На втором месте — Бразилия (142 тыс.), на третьем — Индия (95 тыс.). Следом идут Мексика, Великобритания и Италия.

В ВОЗ не исключили 2 млн смертей от COVID-19 до широкой вакцинации
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Россия занимает 12-ю позицию по этому показателю. По информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, по состоянию на 29 сентября с начала пандемии в стране зафиксировали 20 385 летальных исходов.

Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 33,2 млн человек, следует из данных университета. В первую тройку лидеров по числу инфицированных входят США Индия, и Бразилия. На четвертом месте находится Россия (1,159 млн заболевших, по информации оперативного штаба).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 28 сентября на планете подтверждено 33 млн случаев заболевания COVID-19, умерли 996,3 тыс. человек. В январе организация признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Представитель ВОЗ Майк Райан не исключил, что число жертв заболевания во всем мире может превысить 2 млн человек, прежде чем население можно будет защитить с помощью вакцинации.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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