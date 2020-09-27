В России за сутки от коронавируса умерли 99 человек

Днем ранее умерших было на 70 человек больше. Всего число смертей от коронавируса в стране на 27 сентября составило 20 324

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 99 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число жертв эпидемии к 27 сентября достигло 20 324. Больше всего умерших в следующих регионах:

Москва (5164);

Санкт-Петербург (2894);

Московская область (1319);

Дагестан (597);

Свердловская область (592).

Более 500 человек скончались также в Нижегородской области и Красноярском крае.