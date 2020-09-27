Пандемия коронавируса , 27 сен, 10:43
0
В России за сутки от коронавируса умерли 99 человек
Днем ранее умерших было на 70 человек больше. Всего число смертей от коронавируса в стране на 27 сентября составило 20 324
За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 99 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Общее число жертв эпидемии к 27 сентября достигло 20 324. Больше всего умерших в следующих регионах:
- Москва (5164);
- Санкт-Петербург (2894);
- Московская область (1319);
- Дагестан (597);
- Свердловская область (592).
Более 500 человек скончались также в Нижегородской области и Красноярском крае.