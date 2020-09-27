В России за сутки от коронавируса умерли 99 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Леброн Джеймс высказался о первом за 10 лет выходе «Лейкерс в финал НБА Спорт, 11:32 Президент Азербайджана заявил о жертвах среди мирных жителей и военных Политика, 11:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 сентября Общество, 11:13 От интернет-магазина COS до нового бренда Газинской: что произошло в моде Стиль, 11:06 Омбудсмен Карабаха заявил о гибели женщины и ребенка при обстреле Политика, 11:03 Смертельная кибератака и узда для Big Tech: дайджест Индустрии 4.0 Индустрия 4.0, 11:00  «Сколково», «Виселица», DS Zombie: какие коктейли попробовать в Москве Стиль, 10:59 Шесть трендов рынка труда посткарантинной эпохи Pro, 10:58 Гол «Далласа» в овертайме не позволил «Тампе» выиграть Кубок Стэнли Спорт, 10:54 В Москве выявили более 2 тыс. заболевших COVID впервые с начала июня Общество, 10:52 В МИД России заявили о необходимости прекратить огонь в Карабахе Политика, 10:51 Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 10:50 В России выявили наибольшее с середины июня число новых заражений COVID Общество, 10:49 В России за сутки от коронавируса умерли 99 человек Общество, 10:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки от коронавируса умерли 99 человек

Днем ранее умерших было на 70 человек больше. Всего число смертей от коронавируса в стране на 27 сентября составило 20 324
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 99 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число жертв эпидемии к 27 сентября достигло 20 324. Больше всего умерших в следующих регионах:

  • Москва (5164);
  • Санкт-Петербург (2894);
  • Московская область (1319);
  • Дагестан (597);
  • Свердловская область (592).

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 сентября
Общество

Более 500 человек скончались также в Нижегородской области и Красноярском крае.

Прирост заболеваемости в стране за сутки составил 7 867 человек, что стало максимальным показателем с 20 июня. Всего в России с начала эпидемии заразились 1,151 млн человек.

Накануне власти сообщали о 169 умерших за сутки. Это стало максимум за последние два месяца — такое же количество летальных исходов фиксировалось 29 июля.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Россия жертвы
Материалы по теме
В Москве выявили более 2 тыс. заболевших COVID впервые с начала июня
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 сентября
Общество
В России выявили наибольшее с середины июня число новых заражений COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter