В России выявили наибольшее с середины июня число новых заражений COVID

Заболели почти 7,9 тыс. человек. Больше всего — в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях. Число заболевших в стране с начала эпидемии превысило 1,151 млн

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В 83 регионах России за последние 24 часа было выявлено 7 867 новых пациентов с коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это максимум с 20 июня, когда зафиксировали 7 889 новых заболевших. Всего с начала эпидемии в стране заразились 1,151 млн человек. Уже третий день подряд в стране COVID-19 подтверждается более чем у 7 тыс. человек. На пике эпидемии в мае суточный прирост составлял более 11 тыс. пациентов.

В 17 российских регионах коронавирус подтвердился более чем у ста человек. Кроме Москвы, Петербурга и Подмосковья лидерами по приросту инфицированных 27 сентября стали Ростовская, Нижегородская, Воронежская области, Ставропольский край и Ханты-Мансийский автономный округ.

Умерли 99 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки составило 3 068 человек. Их общее количество достигло 943 тыс. человек.