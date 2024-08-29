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Военная операция на Украине ,  
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МВД объяснило, как штрафуют водителей в Курской области

Ирина Волк: в Курской области штрафы за нарушение ПДД не выносятся автоматически
Сюжет
Военная операция на Украине
Решения о штрафах за нарушение ПДД в Курской области принимает Госавтоинспекция, с 6 по 8 августа их отменили, после — не выносили, сообщили в МВД. Эвакуировавший жителей волонтер жаловался на штрафы за превышение скорости
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Курской области не выносятся в автоматическом режиме, решения принимаются только сотрудниками Госавтоинспекции, сообщила представитель МВД Ирина Волк, комментируя ситуацию со штрафами с камер, которые получали водители в зоне боевых действий.

Об этой проблеме ранее начали сообщать волонтеры, оказывающие помощь жителям Курской области. Так, волонтер Андрей Царевский в интервью МК говорил о штрафах за превышение скорости, которые приходят добровольцам, помогающим жителям обстреливаемых районов эвакуироваться.

«Если ты разогнался, то будешь жить, спасешь тех, кто находится у тебя в машине. А если будешь в тех экстремальных условиях соблюдать скоростной режим, ограничения по скорости — 40 или 60 километров в час, — все в машине будут трупами», — пояснил он. По его словам, чтобы уйти от атакующего дрона, надо ехать со скоростью не меньше 120-130 км/ч. Мужчина рассказал, что заклеивает часть госномера, чтобы камеры не определили его.

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Фото:John Moore / Getty Images

По словам Ирины Волк, в Курской области все постановления по делам о правонарушениях, которые зафиксированы камерами с 6 по 8 августа, были прекращены на основании статьи 2.7 КоАП РФ «Крайняя необходимость». С 8 августа постановления по нарушениям сотрудниками ГАИ не выносились.

Ст. 2.7 КоАП РФ

«Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред».

«Тем не менее в случае выявления грубых правонарушений, к которым в том числе относится вождение в состоянии опьянения, санкции к водителю-нарушителю будут применены в полном объеме», — подчеркнула Волк. Она также добавила, что МВД и его территориальные органы «не являются балансодержателями систем автоматической фотовидеофиксации».

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа утверждал, что под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов, Курскую область покинули свыше 130 тыс. жителей. В российском МИДе заявили, что не менее 3,5 тыс. человек разыскивают пропавших родственников.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Россия Украина Курская область МВД Ирина Волк штрафы Госавтоинспекция
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