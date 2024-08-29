В МИДе сообщили о 3,5 тыс. разыскивающих своих близких из Курской области
Не менее 3,5 тыс. человек разыскивают своих близких из Курской области после вторжения ВСУ в регион, сообщил «РИА Новости» посол российского МИДа по особым поручениям Родион Мирошник.
За помощью граждане обращаются в Российский Красный Крест (РКК). За последнюю неделю, по словам посла, сотрудникам организации удалось найти более 350 человек.
«В подавляющем большинстве это люди, которые по каким-то причинам потеряли связь: кого-то отвезли в один пункт временного размещения, другие поехали в другой ПВР. Там дети могут разыскивать родителей, братьев, сестер или дальних родственников, соседей. Когда они не имеют свою координацию, то они обращаются в такие службы», — рассказал Мирошник.
Посол также отметил, что связь с людьми, оставшимися на захваченной ВСУ территории Курской области, осложнена и осуществляется благодаря тем, кто самостоятельно ездит в подконтрольные украинским войскам населенные пункты и вывозит граждан.
ВСУ зашли на приграничные территории Курской области рано утром 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов региона, где могут оставаться около 2 тыс. человек, отчитывался 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов.
Спустя десять дней он сообщил, что из приграничных курских районов уехали более 130 тыс. человек, продолжают оставаться там еще около 20 тыс.
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