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Под Геленджиком начался сильный природный пожар

МЧС: в Геленджике горит сухая трава на площади 1,5 га, есть угроза распространения огня

Под Геленджиком начался сильный природный пожар
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В Геленджике загорелась сухая растительность на площади 1,5 га, есть угроза распространения огня на деревья, сообщили в управлении МЧС по региону.

Пожар произошел в микрорайоне Куприянова щель. К его тушению привлечены более 50 человек и 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Телеграм-каналы SHOT и местный портал «Прибой» пишут, что горит лес в районе Бобруковой Щели. По данным SHOT, огонь окружил несколько отелей.

«В эти минуты тушим пожар в районе Бобруковой Щели. Горит лесная подстилка.Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром. Подали заявку на помощь воздушного судна», — сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов и добавил, что угрозы домам нет.

Ранее краснодарский ЦГМС сообщал об атмосферной засухе, которая распространилась на всем Черноморское побережье. Засуха фиксируется в Туапсинском районе, Анапе, Новороссийске и Геленджике. Она вызвана тем, что эффективные осадки (от 5 мм) не выпадали на территории побережья в течение 30 дней при средней температуре за этот период 30-38 градусов тепла.

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По данным «Авиалесоохраны», на сегодняшний день особый противопожарный режим установлен в 56 субъектах России, в том числе в Краснодарском крае. За прошедшие сутки 18 пожаров потушили в девяти регионах России, продолжают тушить еще 28 очагов.

Теги
Пожар Геленджик Краснодарский край МЧС лесной пожар
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