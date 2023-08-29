В мэрии сообщили об импортозамещении систем пожарной сигнализации в метро

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По мере строительства новых линий и станций Московского метрополитена на них появляется все больше российского оборудования. Это коснулось и автоматических систем пожарной безопасности. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В связи с ограничением поставок в Россию высокотехнологичной продукции был проведен поиск альтернативных решений, в результате чего системы автоматической пожарной сигнализации были заменены на российское оборудование, производимое на одном из подмосковных предприятий», — сообщил заммэра Бочкарев. По его словам, новые системы прошли тщательный контроль качества и проверку на соответствие условиям работы в столичной подземке.

Раньше в московском метро использовалась пожарная сигнализация немецкого производства, но отечественная обладает еще большей чувствительностью и помогает раньше выявлять задымление, заверил глава АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (компания выступает проектировщиком и генподрядчиком строительства метро в Москве).

В свою очередь, замглавы «Мосинжпроекта» Константин Гусев подчеркнул, что импортозамещение оборудования в метростроении впредь будет расширяться и углубляться — это ключевая часть стратегии холдинга по снижению санкционных рисков. «Недоступность многих зарубежных систем и усложнение логистических цепочек только ускоряют процесс расширения сотрудничества с отечественными поставщиками, — отметил Гусев. — Именно ориентация на надежных российских производителей гарантирует соблюдение сроков реализации проектов».