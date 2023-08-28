Пожарные ликвидировали пожар на ВДНХ

МЧС: на ВДНХ ликвидирован пожар в административном здании

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Пожарные ликвидировали пожар в административном здании на территории ВДНХ, сообщает пресс-служба МЧС.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, возгорание произошло на кровле четырехэтажного административного здания по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 164. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

В администрации торгово-выставочного комплекса агентству подтвердили, что возгорание произошло на территории ВДНХ.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация вывела из здания порядка 200 человек. Информации о пострадавших нет», — рассказал источник агентства.

О причинах пожара ко времени подготовки этого материала информация не поступала.

Ранее утром пожар на площади 1 тыс. кв. м произошел в четырехэтажном жилом доме в Красногорске. Возгорание началось на балконе, а затем перекинулось на крышу. В доме провели эвакуацию, из опасной зоны вывели 30 человек, включая пятерых детей.