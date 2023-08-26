В Кемерово потушили пожар на складе пиротехники

Фото: МЧС России

В Кемерово ликвидировали открытое горение на складе пиротехнической продукции, сообщили в управлении МЧС по региону.

«Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций», — говорится в сообщении.

Спасателям сообщили о пожаре в 17:00 по местному времени (13:00 мск). Огонь тушили более 30 человек и 11 единиц техники. Возгорание было локализовано на площади 750 кв. м. Склад расположен на улице Терешковой, которая проходит через восточную часть Кемерово.

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Телеграм-канал «112» уточнял, что в здании произошло обрушение кровли, а пожару присвоили второй уровень сложности. Проверяется информация, что кроме пиротехники на складе хранили газовые баллоны.