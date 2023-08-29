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Exxon сочла невозможным сдержать глобальное потепление к 2050 году

Exxon: сдерживание потепления к 2050 году при нынешнем уровне выбросов невозможно
При нынешних усилиях по сокращению выбросов парниковых газов миру не удастся удерживать глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия к 2050 году, считают в Exxon. По ее прогнозу, выбросы к этому году удастся сократить на 25%

Глобальные меры по сокращению выбросов парниковых газов не позволят удержать повышение температуры на Земле ниже 2 градусов по Цельсию к 2050 году, для этого требуется приложить больше усилий, говорится в годовом прогнозе нефтяной компании Exxon Mobil.

Согласно прогнозу, для достижения целей, поставленных Межправительственной группой экспертов по изменению климата, миру необходимо снизить выбросы в среднем до 11 млрд метрических т к 2050 году. По расчетам компании, в этом десятилетии выбросы парниковых газов достигнут пика в 34 млрд метрических т.

При этом в отчете говорится, что нынешнее стремление мира сократить выбросы углекислого газа более чем на 25% к 2050 году «является свидетельством ожидаемого значительного прогресса» и произойдет даже, когда мировая экономика увеличится более чем вдвое. Отмечается, что это серьезное изменение, поскольку за последнее десятилетие выбросы выросли на 10%.

Exxon также утверждает, что миру придется продолжить потреблять нефть и природный газ для стимулирования экономического роста. «Ископаемое топливо остается наиболее эффективным способом производства огромного количества энергии, необходимой для создания и поддержки производственного, коммерческого транспортного и промышленного секторов, которые являются движущей силой современной экономики», — говорится в отчете компании.

Exxon сообщила, что в ближайшие годы инвестирует $17 млрд в сокращение собственных выбросов и выбросов потребителей. 

В марте Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) заявила, что удерживать глобальное потепление на отметке 1,5 градуса Цельсия (по сравнению с доиндустриальным периодом) в последние годы становится сложнее из-за продолжающегося роста выбросов парниковых газов.

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В докладе, который генсек ООН Антониу Гутерриш назвал «руководством по выживанию человечества», говорится, что сжигание ископаемого топлива, а также неравномерное и неустойчивое использование энергии привели к глобальному потеплению на 1,1 градуса Цельсия. Это вызывает более частые погодные явления, которые приводят ко все более опасным последствиям для природы и людей во всех регионах мира.

В том же месяце Росгидромет опубликовал свой доклад, согласно которому в прошлом году концентрация парниковых газов, в первую очередь углекислого газа (CO2) и метана (CH4), в атмосфере России стала расти быстрее. 

Летом 2023-го года температура на Земле обновила исторический максимум. Так, средняя температура на Земле 7 июля составила 17,23 градуса Цельсия. По словам климатолога Майкла Манна из Университета Пенсильвании, первая неделя июля стала самой жаркой за последние 120 тыс. лет после ледникового периода.

ЕС к 2050 году стремится стать полностью нейтральным по выбросам парниковых газов.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
глобальное потепление выбросы Exxon Mobil
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