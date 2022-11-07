Берлин заявил, что мир движется к пропасти из-за глобального потепления

Потепление более чем на 2,5 градуса окажет разрушительное воздействие на жизнь на Земле, поэтому необходимо встать на путь сдерживание потепления на 1,5 градуса, подчеркнула глава МИД Германии Бербок

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Мир движется к пропасти из-за глобального потепления, так как потепление более чем на 2,5 градуса окажет разрушительное воздействие на жизнь. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передает Welt.

«Человечество движется к пропасти, к потеплению более чем на 2,5 градуса, что окажет разрушительное воздействие на нашу жизнь на единственной планете, которая у нас есть», — сказала она до начала Всемирной климатической конференции ООН (COP27).

По словам Бербок, в мире есть все необходимые инструменты, чтобы ограничить климатический кризис и встать на путь сдерживание потепления на 1,5 градуса.

Она подчеркнула, что Германия считает сдерживание глобального потепления своим главным приоритетом. Глава немецкого МИД подчеркнула, что 2022 год «не должен стать потерянным годом для защиты климата».

Для многих регионов речь идет о выживании их населения и сохранении культуры. «Для них климатический кризис остается самой важной проблемой безопасности <...> Эти государства ожидали бы большей солидарности со стороны богатых стран», — заключила она.

Ранее, 25 октября, стало известно, что российская делегация примет участие в Конференции ООН по изменению климата. Москва будет продвигать на конференции «технологическую нейтральность стран, доступ к технологиям с точки зрения низкоуглеродки».

На сайте ООН говорится, что конференция по изменению климата «способствует продвижению глобальных переговоров по климату, мобилизует действия и предоставляет возможность рассмотреть последствия изменения климата». В 2021 году она проходила в шотландском Глазго.

Тогда Россия также отстаивала принцип технологической нейтральности для «обеспечения признание всех источников производства электроэнергии», включая атомную энергетику. Помимо этого российская делегация подняла еще два тезиса:

параметры лесоклиматических проектов;

механизм взаимного признания углеродных единиц, эмитированных в разных странах.

27-я конференция ООН по изменению климата проходит в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.

В ходе своего выступления премьер-министр Великобритании Риши Cунак пообещал ускорить переход страны на возобновляемые источники энергии. «Нам нужно двигаться дальше и быстрее, чтобы перейти на возобновляемую энергию, и я позабочусь о том, чтобы Великобритания была в авангарде этого глобального движения», — сказал он.