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Температура на Земле третий раз за неделю обновила исторический максимум

Средняя температура на Земле третий раз за неделю обновила исторический максимум

Средняя температура на Земле в четверг, 7 июля, вновь обновила рекордные показатели за всю историю наблюдений, в третий раз за неделю. Это следует из данных Национальных центров экологического прогнозирования США, передает AP.

В четверг средняя температура на планете составляла 17,23 градуса Цельсия. Ранее в понедельник температура превысила 17 градусов Цельсия. Во вторник средняя температура достигла 17,18 градусов Цельсия.

По словам климатолога Майкла Манна из Университета Пенсильвании, последняя неделя стала самой жаркой за последние 120 тыс. лет после ледникового периода. 

Одной из основных причин рекордных температур стал феномен, известный как Эль-Ниньо. Это природное явление происходит в среднем каждые два-семь лет и обычно длится от девяти до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной тропических частях Тихого океана.

Рекордно высокая температура была также зафиксирована в ночь на 7 июля в Москве. Столбики термометра поднялись до плюс 21,8 градуса. Это рекорд с 1954 года. 

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температура Земля глобальное потепление метеоусловия
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