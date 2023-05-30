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Атака беспилотников на Москву ,  
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«Яндекс.Такси» и «Ситимобил» рассказали, как работают во время сбоя GPS

«Яндекс.Такси» на фоне сбоя GPS в Москве корректирует координаты по внутренним алгоритмам
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В сервисах заказа такси «Яндекс.Такси» и «Ситимобиле» рассказали РБК, как борются со сбоем в работе GPS, который начался после атаки дронов в Москве.

В «Яндексе» объяснили, что все сервисы с определением геолокации получают координаты от смартфона или другого устройства и в некоторых случаях эти данные передаются некорректно — обычно это бывает, например, в туннелях. Похожий сбой произошел и сейчас, но он затронул больше мест.

Для помощи водителям такси в «Яндексе» с помощью внутренних алгоритмов корректируют координаты и по ним направляют автомобиль к точке заказа. Отрезки пути, где координаты определяются хуже, помечаются знаком «Проблемы с геолокацией».

Похожим образом сервис предупреждает пользователей: если при заказе такси иконка машины на карте начинает «прыгать» или останавливается, то они тоже увидят пометку «Проблемы с геолокацией». В случае сбоя лучше позвонить водителю, чтобы уточнить маршрут или точку подачи автомобиля, посоветовали в «Яндексе». Там подчеркнули, что проблемы в определении геопозиции не влияют на ценообразование в сервисе.

В «Ситимобиле» выпускают рекомендации для водителей — например, обращать внимание на адрес, указанный клиентом, а не на точку подачи. Также у компании есть специальный сервис «Горящие заказы», в котором водитель видит список доступных заказов и при знании города или предварительной проработке маршрута может оценить реальное расстояние до заказа, даже несмотря на проблемы с GPS.

Как писал телеграм-канал Mash, утром в Москве начали глушить сигналы спутниковой навигации, чтобы помешать беспилотникам, которые используют GPS для наведения на цель. На сбои в определении геолокации жаловались водители автомобилей.

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Атаке дронов Москва подверглась утром 30 мая. Всего устройств было восемь, пять из них сбили, еще три посадили после успешной радиоэлектронной борьбы, они потеряли связь с операторами и сбились с курса, заявили в Минобороны. Незначительно пострадали три жилых дома на юго-западе Москвы, два человека обратились к врачам, но госпитализация им не потребовалась.

Помимо Москвы беспилотники также упали в Подмосковье — в Истринском районе (поселок Гринфилд), Красногорском (село Ильинское, деревня Тимошкино) и Одинцовском (деревни Раздоры и Ромашково).

Минобороны обвинило в произошедшем киевский режим, а Кремль назвал инцидент ответом на удар по центрам принятия решений в Киеве. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не имеет «прямого отношения» к атаке дронов.

Теги
Яндекс Такси Яндекс «Ситимобил» GPS геолокация сбои

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