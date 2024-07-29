Суд отправил под арест сына миллионера Мусы Бажаева

Замоскворецкий суд отправил под арест Тимура Бажаева до 26 сентября. Его подозревают в избиении полковника полиции

Тимур Бажаев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В понедельник, 29 июля, Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под арест сына бизнесмена Мусы Бажаева, владельца «Русской платины», Тимура, сообщили в суде. Он арестован до 26 сентября.

По версии следствия, 27 июля молодой человек, находясь вблизи комплекса «Лужники», нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции. Во время него он применил насилие в отношении представителя власти. Бажаев-младший был задержан полицейскими.

Сразу после задержания в полиции составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. А позднее в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее РБК сообщал, что конфликт у молодого человека произошел с сотрудником управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, который охранял комплекс во время культурно-массового мероприятия. К полицейскому подошел мужчина и потребовал открыть доступ в закрытую зону. Он вел себя агрессивно и выражался нецензурно.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что дело о нападении находится на личном контроле у руководства МВД из-за «активных попыток повлиять на ход разбирательства». Пострадавший по делу полицейский — не рядовой, а начальник отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александр Махонин, сообщал Хинштейн.

Мужчина напал на полицейского, после его задержали и составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, рассказали в столичном МВД.

В беседе с «Известиями» Муса Бажаев высказал сомнения, что его сын мог совершить «какие-то неправильные асоциальные действия». «Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока, и я <...> бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит, нет», — сообщил он журналистам.

Муса Бажаев — владелец «Русской платины». Forbes оценивает его состояние в $750 млн.