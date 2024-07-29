 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд отправил под арест сына миллионера Мусы Бажаева

Замоскворецкий суд отправил под арест Тимура Бажаева до 26 сентября. Его подозревают в избиении полковника полиции
Тимур Бажаев
Тимур Бажаев (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В понедельник, 29 июля, Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под арест сына бизнесмена Мусы Бажаева, владельца «Русской платины», Тимура, сообщили в суде. Он арестован до 26 сентября.

По версии следствия, 27 июля молодой человек, находясь вблизи комплекса «Лужники», нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции. Во время него он применил насилие в отношении представителя власти. Бажаев-младший был задержан полицейскими.

Сразу после задержания в полиции составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. А позднее в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Хинштейн заявил о попытках повлиять на расследование дела Тимура Бажаева
Общество
Александр Хинштейн

Ранее РБК сообщал, что конфликт у молодого человека произошел с сотрудником управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы, который охранял комплекс во время культурно-массового мероприятия. К полицейскому подошел мужчина и потребовал открыть доступ в закрытую зону. Он вел себя агрессивно и выражался нецензурно.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что дело о нападении находится на личном контроле у руководства МВД из-за «активных попыток повлиять на ход разбирательства». Пострадавший по делу полицейский — не рядовой, а начальник отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александр Махонин, сообщал Хинштейн.

Мужчина напал на полицейского, после его задержали и составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, рассказали в столичном МВД.

В беседе с «Известиями» Муса Бажаев высказал сомнения, что его сын мог совершить «какие-то неправильные асоциальные действия». «Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока, и я <...> бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит, нет», — сообщил он журналистам.

Муса Бажаев — владелец «Русской платины». Forbes оценивает его состояние в $750 млн.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Муса Бажаев сын арест Следственный комитет
Материалы по теме
Сын Бажаева напал на полицейского из-за запрета пройти в закрытую зону
Общество
СК попросит арестовать сына Бажаева за стычку с полицейским
Общество
Хинштейн заявил о попытках повлиять на расследование дела Тимура Бажаева
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Банки и инвесткомпании борются за топ-5 мест в поисковиках: кто их займетPro, 13:48
В Москве задержали двух курьеров за хищение 63 млн руб. у пожилых людейОбщество, 13:46
Под Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поездОбщество, 13:35
Песков назвал арест генерала Булгакова не делом КремляПолитика, 13:34
В Одессе шестерых курьеров задержали за поджог машин ВСУПолитика, 13:29
СК возбудил уголовное дело о размыве дамбы на БеломорканалеОбщество, 13:26
«Ъ» узнал имя вероятного кандидата на место первого зама ЛавроваПолитика, 13:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Ак Барс» расторг контракт с олимпийским чемпионом ВойновымСпорт, 13:25
Волна ужесточений импорта: что еще изменилось на таможне во II кварталеPro, 13:24
Аналитики назвали города-спутники Москвы с наибольшим ростом цен на жильеНедвижимость, 13:23
Суд отправил под арест сына миллионера Мусы БажаеваОбщество, 13:18
Блинкен заявил о «серьезных опасениях» США из-за выборов в ВенесуэлеПолитика, 13:14
Что такое газ в криптовалютах и как формируются комиссии за транзакцииКрипто, 13:13
Кремль переадресовал властям региона вопросы об аварии на БеломорканалеОбщество, 13:08