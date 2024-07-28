Тимура Бажаева задержали в Москве за нападение на полицейского
В центре Москвы полицейские задержали Тимура Бажаева за применение насилия в отношении представителя власти, сообщило столичное управление Следственного комитета в телеграм-канале. По данным РЕН ТВ, речь идет о сыне бизнесмена Мусы Бажаева, об этом же пишут «112» и Mash.
«По версии следствия, 27 июля 2024 года Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил, а конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти», — сказано в сообщении СК.
После этого Тимура Бажаева задержали.
Против задержанного завели уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В ближайшее время Тимуру Бажаеву предъявят обвинение, следствие намерено ходатайствовать о его аресте, подчеркнули в СК.
Муса Бажаев в беседе с «Известиями» усомнился, что его сын мог совершить «какие-то неправильные асоциальные действия». «Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока и я <...> бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит нет», — сказал он.
Муса Бажаев — владелец «Русской платины». Forbes оценивает его состояние в $750 млн.
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