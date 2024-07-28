 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Тимура Бажаева задержали в Москве за нападение на полицейского

РЕН ТВ: сына бизнесмена Мусы Бажаева задержали в Москве за драку с полицейским
По данным СК, Тимур Бажаев вступил в конфликт с полицейским, в ходе которого применил насилие к представителю власти. Против него завели дело по соответствующей статье. Муса Бажаев отметил, что его сын будет отвечать, если виновен

Тимура Бажаева задержали в Москве за нападение на полицейского
Video

В центре Москвы полицейские задержали Тимура Бажаева за применение насилия в отношении представителя власти, сообщило столичное управление Следственного комитета в телеграм-канале. По данным РЕН ТВ, речь идет о сыне бизнесмена Мусы Бажаева, об этом же пишут «112» и Mash.

«По версии следствия, 27 июля 2024 года Бажаев, находясь вблизи комплекса Лужники, нарушая общественный порядок, вступил, а конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого, применил насилие в отношение представителя власти», — сказано в сообщении СК.

После этого Тимура Бажаева задержали.

Против задержанного завели уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Минфин предложил не давать налоговые льготы проектам Потанина и Бажаева
Бизнес
Фото:Денис Кожевников / ТАСС

В ближайшее время Тимуру Бажаеву предъявят обвинение, следствие намерено ходатайствовать о его аресте, подчеркнули в СК.

Муса Бажаев в беседе с «Известиями» усомнился, что его сын мог совершить «какие-то неправильные асоциальные действия». «Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока и я <...> бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит нет», — сказал он.

Муса Бажаев — владелец «Русской платины». Forbes оценивает его состояние в $750 млн.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Муса Бажаев полиция насилие уголовное дело
Материалы по теме
Минфин предложил не давать налоговые льготы проектам Потанина и Бажаева
Бизнес
Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal
Бизнес
Бажаев сообщил Путину о планах привлечь партнеров в проект на Таймыре
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
На Украине во время учебного полета погиб курсант университета ВВСПолитика, 00:52
ЦАХАЛ заявила, что удар по городу на Голанах нанесли иранской ракетойПолитика, 00:44
Axios узнал об опасении США возможной войны между Израилем и «Хезболлой»Политика, 00:28
Тимура Бажаева задержали в Москве за нападение на полицейскогоОбщество, 00:00
Двое супругов и ребенок пострадали от атак дронов в Белгородской областиПолитика, 27 июл, 23:56
Австралия вышла в лидеры медального зачета Олимпиады после первого дняСпорт, 27 июл, 23:43
Восьмое золото Дрессела. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 27 июл, 23:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ливан осудил удар «Хезболлы» по Голанским высотамПолитика, 27 июл, 23:31
WSJ рассказало о появлении «Маленькой России» в АргентинеОбщество, 27 июл, 23:28
Нетаньяху пригрозил «Хезболле» «самой высокой ценой» за удар по ГоланамПолитика, 27 июл, 23:18
На Украине заявили об исчезновении икон из Почаевской лаврыОбщество, 27 июл, 22:55
Кремль заявил об «отвратительных моментах» в церемонии открытия ОлимпиадыОбщество, 27 июл, 22:44
Командующий ВМС армии Китая Ху Чжунмин прибыл в Санкт-ПетербургПолитика, 27 июл, 22:36
Российский пловец не вышел в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассомСпорт, 27 июл, 22:29