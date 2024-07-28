Сын Бажаева напал на полицейского из-за запрета пройти в закрытую зону

Задержание Тимура Бажаева (Фото: СК РФ)

Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур избил сотрудника полиции после запрета пройти на закрытую территорию олимпийского комплекса «Лужники» в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по столице.

Сотрудник управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы охранял комплекс во время культурно-массового мероприятия. На КПП к полицейскому обратился мужчина и потребовал открыть доступ в закрытую зону. Гражданин пытался пройти через ограду, начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться при сотруднике правоохранительных органов.

Мужчина напал на полицейского, после его задержали и составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, рассказали в столичном МВД.

27 июля московское управление Следственного комитета сообщило о задержании мужчины по имени Тимур Бажаев за избиение полицейского. По информации РЕН ТВ, речь шла о сыне предпринимателя, владельца «Русской платины» Мусы Бажаева Тимуре. При этом Бажаев усомнился, что его сына задержали. Бизнесмен отметил, что его родственник ответит по закону в случае виновности.

СК завел уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса — применение насилия в отношении представителя власти, Бажаеву предъявили обвинение. Следователи попросят суд арестовать обвиняемого.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, руководство МВД взяло под личный контроль дело о нападении из-за «активных попыток повлиять на ход разбирательства».