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Муса Бажаев ответил на сообщения о задержании сына за драку с полицией

Муса Бажаев: сын будет отвечать по закону, если виновен в нападении на полицию
Бажаев заверил, что его сын будет отвечать за содеянное, если замешан в драке с полицией. СК сообщил о задержании Тимура Бажаева у Лужников накануне за применение насилия к полицейскому, против него завели уголовное дело

Российский предприниматель, владелец «Русской платины» Муса Бажаев усомнился, что его сын, о задержании которого вечером 27 июля сообщил телеканал РЕН ТВ, мог совершить «какие-то неправильные асоциальные действия». Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Я думаю, что все будет нормально. Мне об этом неизвестно пока и я <...> бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит нет», — сказал он.

Муса Бажаев — владелец «Русской платины». Forbes оценивает его состояние в $750 млн.

Вечером 27 июля столичное управление Следственного комитета сообщило о задержании мужчины по имени Тимур Бажаев за применение насилия в отношении представителя власти. По информации РЕН ТВ, речь шла о сыне Мусы Бажаева Тимуре. Позднее эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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Парламентарий рассказал, что дело Тимура Бажаева взяло на личный контроль руководство российского МВД. С его слов, так поступили «в связи с активными попытками повлиять на ход» разбирательства.

Он сообщил, что Бажаев ударил начальника отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александра Махонина. Со слов очевидцев, которые привел Хинштейн, Бажаев пытался пройти на территорию Лужников со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку, что спровоцировало конфликт.

«Находившийся по другую сторону калитки Махонин не пропустил Бажаева, предложив пройти через обычный вход с досмотром. В ответ — тот перелез через забор, ударил полковника полиции по лицу, попытался затеять драку, но был задержан и препровожден в отдел полиции на территории Лужников», — рассказал Хинштейн.

Как сообщили в СК, против Тимура Бажаева после конфликта с полицией завели уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Муса Бажаев задержание уголовное дело
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