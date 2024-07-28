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Хинштейн заявил о попытках повлиять на расследование дела Тимура Бажаева

Хинштейн: руководство МВД взяло на контроль дело о драке сына Бажаева с полицией
Решение взять дело на личный контроль было принято из-за «активных попыток повлиять на ход разбирательства», заявил Хинштейн. Муса Бажаев отметил, что не будет «бороться», а его сын ответит по закону, если причастен к нападению

Руководство МВД взяло под личный контроль дело о нападении сына российского бизнесмена Мусы Бажаева на сотрудника полиции, сообщил в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам депутата, такое решение было принято из-за «активных попыток повлиять на ход разбирательства».

О задержании мужчины по имени Тимур Бажаев Следственный комитет сообщил накануне. По сведениям РЕН ТВ, речь шла о сыне Мусы Бажаева, Хинштейн подтвердил эту информацию.

Хинштейн привел слова очевидцев, согласно которым конфликт произошел при попытке Бажаева пройти на территорию Лужников со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Это и стало причиной конфликта между ним и начальником отдела охраны общественного порядка УВД по Центральному административному округу Москвы Александром Махониным. рассказал парламентарий.

Муса Бажаев ответил на сообщения о задержании сына за драку с полицией
Общество

«Находившийся по другую сторону калитки Махонин не пропустил Бажаева, предложив пройти через обычный вход с досмотром. В ответ — тот перелез через забор, ударил полковника полиции по лицу, попытался затеять драку, но был задержан и препровожден в отдел полиции на территории Лужников», — написал он.

Против Тимура Бажаева после случившегося завели уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Муса Бажаев сказал «Известиям», что его сын будет отвечать за содеянное, если причастен к нападению на полицию. «Бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать, а если этого нет — значит нет», сказал он. Вместе с тем бизнесмен усомнился, что его сын мог совершить «какие-то неправильные асоциальные действия».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Муса Бажаев задержание уголовное дело
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