УПЦ продолжит празднование Рождества 7 января после решения Зеленского

Зеленский накануне подписал закон о праздновании Рождества 25 декабря, прежнюю дату (7 января) на Украине исключили из перечня праздничных и выходных дней

Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит праздновать Рождество 7 января после решения украинских властей о переносе на 25 декабря, пишет издание «Страна» со ссылкой на главу синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента.

«Абсолютно гарантировано и будущее Рождество Христово подавляющее большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традиции. Но имеем то, что имеем», — заявил он.

Накануне, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о праздновании Рождества 25 декабря (станет выходным днем), прежнюю дату (7 января) исключили из перечня праздничных и выходных дней.

С инициативой перенести официальное празднование Рождества выступал сам Зеленский. При внесении законопроекта в Верховную раду он объяснил необходимость этого тем, что украинцам, по его мнению, «долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января».

Митрополит Климент из УПЦ считает, что празднование Рождества 7 января «совпадало не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме». «25 декабря праздновать Рождество в православии пошла традиция из Турции. Затрудняюсь ответить, почему депутаты решили, что для украинского народа традиции из Турции более близки, чем традиции из Иерусалима и Вифлеема», — добавил он.

На государственном уровне Рождество на Украине начали отмечать 25 декабря с 2017 года, но до сих пор 7 января оставалось выходным днем. Православная церковь Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической) минувшей весной объявила, что переходит на новоюлианский календарь. Он предусматривает празднование Рождества 25 декабря. В Кремле изменение церковного календаря на Украине называли безумием.

