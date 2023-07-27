Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь

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Православная церковь Украины (ПЦУ) официально утвердила переход с 1 сентября на новоюлианский церковный календарь. Решение приняли на Поместном соборе в Софии Киевской, сообщает «Страна.ua».

Прихожане этой церкви теперь будут отмечать Рождество 25 декабря вместо 7 января, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14 октября, Крещение Господне — 6 января вместо 19 января и День Святителя Николая — 6 декабря вместо 19 декабря. На Пасхе и праздниках, даты которых определяются по лунному календарю, это решение не отразится.

При этом ПЦУ сохранила за приходами и монастырями право использовать старый календарь.

Решение о переходе на новый календарь было принято на Архиерейском соборе в мае этого года. Сейчас его окончательно утвердили.

В ПЦУ говорили, что юлианский календарь воспринимается в стране «как связанный с русской церковной культурой». «Поэтому стремление сохранения и утверждения украинской духовной идентичности, защита от агрессии «русского мира» требуют от нас назревшего решения», — заключили в церкви.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го она получила статус автокефалии. Русская православная церковь не признала ПЦУ и считает ее раскольничьей.

В середине июля депутаты Верховной рады поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского перенести в стране праздники, в том числе Рождество, на даты по григорианскому календарю. Он внес законопроект о переносе праздников в конце июня и объяснил свое предложение борьбой с «российской идеологией».

«Украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», — говорилось в пояснительной записке.