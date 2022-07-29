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В Госдуму внесли законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Принятие законопроекта поддержит малый бизнес, а также повысит доступность рецептурных лекарств для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан и граждан с хроническими заболеваниями, считают в правительстве
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий проведение трехлетнего эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в ряде регионов, следует из информации в базе данных нижней палаты парламента.

Начать эксперимент предлагается с марта 2023 года. Его планируется провести в трех регионах — в Москве, в Белгородской и Московской областях.

Список лекарств, разрешенных к онлайн-продаже, утвердит Минздрав. Исключение составят:

  • льготные препараты, отпускаемые бесплатно или со скидкой;
  • лекарства, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
  • лекарства, которые содержат сильнодействующие вещества;
  • радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства;
  • лекарства, которые должны храниться при температуре ниже 15 градусов;
  • препараты с объемной долей этилового спирта более 25%;
  • препараты, изготовленные аптеками.

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Фото:bms.com

При онлайн-продаже лекарств аптеки будут обязаны обеспечить сверку личности гражданина, которому выписали рецепт, с тем, кому препарат доставят. Медицинские и аптечные организации также вправе отказаться от участия в эксперименте.

Принятие законопроекта, как ожидают в правительстве, дополнительно поддержит малый бизнес, занятый на аптечном рынке, а также повысит доступность рецептурных лекарств для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, граждан с хроническими заболеваниями, а также других лиц в условиях пандемии.

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В апреле 2020 года на фоне пандемии президент Владимир Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных препаратов, кроме наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Также в подписанном законе оговаривалась возможность продажи рецептурных лекарств в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, решение по этому вопросу принимает правительство.

В апреле текущего года Путин поручил ему подготовить законопроект о проведении эксперимента по дистанционной торговле рецептурными препаратами.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
онлайн-продажа лекарства Госдума правительство законопроект
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