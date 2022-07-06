Онкологи попросили BMS не уничтожать препараты из-за ухода из России

Компания потребовала от медучреждений вернуть испытываемые препараты и собралась их уничтожить. BMS объявила об уходе с российского рынка в мае

Фото: bms.com

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» пожаловалась Европейской коалиции больных раком (ECPC), что американская биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb (BMS) решила изъять из медицинских учреждений и уничтожить противоопухолевые препараты для международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ). Об этом сообщила президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова, пишет «Медвестник».

По ее словам, изъятие лекарств подтвердили сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина и работники НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Обращение к BMS также составили представители Ассоциации онкологов Северо-Запада: они попросили компанию не забирать препараты, но не получили ответа, сказала Боровова.

«Я звонила в представительство BMS в России и просила оставить препараты, потому что лишать надежды больных людей бесчеловечно. Такая позиция идет вразрез с политикой компании, которую она сама декларирует, это просто геноцид», — сказала президент ассоциации.

Она уточнила, что другие лекарства, которые производит компания, в том числе входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), находятся в свободном обращении без ограничений.

В пресс-службе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова подтвердили порталу, что компания распорядилась уничтожить все препараты для клинических исследований. Представитель института добавил, что сейчас специалисты изучают, как перевести участников испытания на стандартную терапию. При этом он уточнил, что речь идет об изъятии препарата под названием «Ниволумаб».

«Ниволумаб» — иммунологический противоопухолевый препарат из группы ингибиторов контрольных точек — рецепторов, активация которых подавляет развитие иммунного ответа. Стимулирует работу иммунитета и может использоваться при лечении возрастных пациентов из-за меньшей токсичности и лучшей переносимости.

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РБК направил запрос в компанию BMS.

В середине мая издание Vademecum со ссылкой на близкий к BMS источник сообщило, что компания собирается передать свой российский бизнес швейцарской компании Swixx BioPharma и уйти с российского рынка. Компания открыла представительство в России в 1993 году. Компания выводила в оборот новые препараты, в том числе для лечения ВИЧ, гепатита B, ревматоидного артрита, сахарного диабета второго типа и онкологических заболеваний, а также испытывала лекарства от болезни Крона (тяжелое хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта), бляшечного псориаза и системной красной волчанки.