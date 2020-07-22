Власти Москвы разрешили провести выпускной для школ в Парке Горького

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Выпускной вечер, в котором примут участие столичные школьники, пройдет 24 июля в столичном Парке Горького. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Мы действительно готовились к выпускному, но принимали окончательное решение с учетом того, как ситуация развивается сегодня. Хочу всех обрадовать, показатели заболеваемости стабильны и идут вниз», — сказала Ракова.

По ее словам, для выпускников подготовлена хорошая программа, при этом традиционные меры безопасности в условиях эпидемии будут полностью соблюдены.

Как отметила вице-мэр, в организации мероприятия задействованы 190 специалистов, в том числе 100 волонтеров. С 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.