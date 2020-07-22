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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы разрешили провести выпускной для школ в Парке Горького

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Выпускной вечер, в котором примут участие столичные школьники, пройдет 24 июля в столичном Парке Горького. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«Мы действительно готовились к выпускному, но принимали окончательное решение с учетом того, как ситуация развивается сегодня. Хочу всех обрадовать, показатели заболеваемости стабильны и идут вниз», — сказала Ракова.

По ее словам, для выпускников подготовлена хорошая программа, при этом традиционные меры безопасности в условиях эпидемии будут полностью соблюдены.

Как отметила вице-мэр, в организации мероприятия задействованы 190 специалистов, в том числе 100 волонтеров. С 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.

Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны
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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По словам Раковой, медперсонал, задействованный в мероприятии, проверят на наличие коронавируса. Перед отправлением в парк всем выпускникам в автобусе измерят температуру. На входе установят тепловизор, бесконтактный измеритель температуры, дезинфектор для одежды, бесконтактный антисептик для рук, а всем участникам выдадут маски.

В текущем году из-за пандемии коронавируса Минпросвещения предложило провести выпускные вечера для школьников в формате онлайн 27 июня. Центральным мероприятием в этом году стал общефедеральный «Выпускной вечер», который охватил все регионы страны.

Для школьников Москвы выпускной вечер традиционно проводят в Парке Горького, он начинается в 20:00 и длится до 6:00 следующего дня. В 2019 году мероприятие посетили свыше 22,5 тыс. выпускников из 338 московских школ, уточняет ТАСС.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, Парк Горького, школьники, выпускной вечер, коронавирус
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