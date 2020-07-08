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Технологии и медиа ,  
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Власти Москвы прокомментировали сообщения о продаже доступа к камерам

В столичном департаменте информационных технологий заявили, что предоставление доступа к системе наблюдения посторонним — это противоправное действие
Фото: Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) постоянно отслеживает появление на интернет-ресурсах предложений обеспечить доступ к камерам городской системы видеонаблюдения и передает информацию о них в компетентные органы для проведения проверок. Об этом заявил РБК представитель ДИТ, комментируя сообщения, что такое объявление появилось в даркнете.

«Доступ к данным ЕЦХД (государственная информационная система «Единый центр хранения и обработки данных». — РБК) имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Предоставление такого доступа иным лицам является противоправным», — отметил представитель ДИТ.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

7 июля группа экспертов Shadow Intelligence сообщила, что от имени человека, действующего под ником Zpoint, в Сети появилось объявление о продаже доступа ко всем видеокамерам сети наблюдения Москвы. В объявлении отмечено, что доступные для использования камеры установлены в подъездах столичных домов, парках, поликлиниках и школах Москвы, а некоторыми из камер можно управлять. Продавец предлагает обеспечить доступ к камерам в режиме реального времени, в том числе со смартфона, а также к архиву записей за предыдущие пять дней (как раз столько, согласно данным с сайта ДИТ, хранится информация с камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, на объектах торговли, в подъездах и дворах).

Источник, близкий к ДИТ, подтвердил РБК подлинность данных.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов сообщил РБК, что на специализированных форумах периодически появляются объявления о предоставлении за деньги доступа к камерам видеонаблюдения в городах по всему миру.

«Злоумышленники активно интересуются подобными системами и пытаются получить доступ как к общественным камерам, так и к домашним. Для этого они могут эксплуатировать уязвимости в оборудовании, получать доступ из-за неправильной конфигурации используемого программного обеспечения или просто подбирать пароли», — пояснил Галов.

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На сайте ДИТ указано, что доступ к зарезервированному архиву записей могут получить только представители правоохранительных, судебных органов и адвокаты со своих рабочих мест (в случае отсутствия доступа к системе в территориальном подразделении), обратившись в департамент информационных технологий города Москвы с письменным запросом. Постоянный доступ к ЕЦХД для получения информации в режиме реального времени предоставляется федеральным органам государственной власти, мэру Москвы и уполномоченным им должностным лицам, а также органам государственной власти Москвы «в целях осуществления ими своих полномочий согласно компетенции».

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Фото: Андрей Любимов / РБК

В начале июля в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) была подана жалоба на применение технологии распознавания лиц во время митингов в российской столице. В ответ на подачу иска в ДИТ заявили, что у властей Москвы есть все права на сбор данных с помощью систем видеонаблюдения и их обработку технологией распознавания лиц. В ведомстве заверили, что такая работа ведется «исключительно в целях повышения уровня обеспечения безопасности жителей города Москвы, эффективности управления городским хозяйством, комфорта и удобства повседневной жизни граждан».

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев, Евгений Калюков
Теги: Департамент информационных технологий, Москва, хакеры
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