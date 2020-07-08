Власти Москвы прокомментировали сообщения о продаже доступа к камерам

В столичном департаменте информационных технологий заявили, что предоставление доступа к системе наблюдения посторонним — это противоправное действие

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) постоянно отслеживает появление на интернет-ресурсах предложений обеспечить доступ к камерам городской системы видеонаблюдения и передает информацию о них в компетентные органы для проведения проверок. Об этом заявил РБК представитель ДИТ, комментируя сообщения, что такое объявление появилось в даркнете.

«Доступ к данным ЕЦХД (государственная информационная система «Единый центр хранения и обработки данных». — РБК) имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Предоставление такого доступа иным лицам является противоправным», — отметил представитель ДИТ.

7 июля группа экспертов Shadow Intelligence сообщила, что от имени человека, действующего под ником Zpoint, в Сети появилось объявление о продаже доступа ко всем видеокамерам сети наблюдения Москвы. В объявлении отмечено, что доступные для использования камеры установлены в подъездах столичных домов, парках, поликлиниках и школах Москвы, а некоторыми из камер можно управлять. Продавец предлагает обеспечить доступ к камерам в режиме реального времени, в том числе со смартфона, а также к архиву записей за предыдущие пять дней (как раз столько, согласно данным с сайта ДИТ, хранится информация с камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, на объектах торговли, в подъездах и дворах).

Источник, близкий к ДИТ, подтвердил РБК подлинность данных.