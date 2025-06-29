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Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции

Священник Ткачев заявил, что Бог сотворил мужчину «человеком», а женщину — «помощницей ему». В РПЦ ранее после некоторых его заявлений призывали медийных личностей тщательнее взвешивать слова

Протоиерей Ткачев посоветовал женщинам умерить амбиции
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Женщины слишком многого хотят и требуют в современных реалиях, они не хотят быть «в тени» мужчин, при том что Богом сотворено, что муж — «человек», а жена — «помощница ему», заявил протоиерей Андрей Ткачев. Видео выступления опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

«Об этом надо молиться, чтобы искать себе такую женщину, которая потом будет тебе крепким тылом, потому что за спиной всякого успешного мужчины стоит мудрая женщина, которая не хочет светиться и вылазить из-под мужчины. <...> Она с удовольствием стоит за его спиной и помогает ему», — посоветовал Ткачев.

По его мнению, таким качествам соответствует жена офицера — это «умный человек, знающий свое место, который умеет ждать, умеет придушить свои требования ради высшей цели, умеет молиться за мужа».

Но «если женщина надышалась этим угарным газом современной цивилизации», если у нее «фантазии заработать денег» и «быть звездами», то это будет не такая жена, как выше описал священник. Соответственно, ей не стать супругой офицера, но директора рынка — может быть.

Ткачев считает, что сейчас время, когда женщинам «вложили в уши, что они» «чего-то достойные, чего-то большего, и вот они начинают искать, чего же они достойные». «И вечно неспокойные, вечно неудовлетворенные», — отметил протоиерей.

«Женщина должна понимать, что она, как нитка за иголкой, идет за мужем, потому что так сотворил Господь. Это человек, а ты помощница ему. <...> Потребительство, мечты, фантазии удовлетворенной жизни, желания большего, лучшего, раздраженность на то, что этого большего нету, потом, в конце концов, потом будут измены, и вот это все, развал, оно же приходит на место безбожия», — заключил он.

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Ткачев не в первый раз высказывается о женщинах в подобном ключе. В прошлом году он задавался вопросом, зачем женщинам власть, если они, по его мнению, традиционно были домохозяйками. Женщина «должна быть домашним доктором», знать, как, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала», прокормить семью из пяти человек и как перешить вещь, рассуждал клирик.

На вопрос протоиерея ответила советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и замглавы Россотрудничества, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. По ее мнению, женщинам нужна власть, «чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью».

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда ранее, комментируя заявления Ткачева, отмечал, что протоиерей «очень талантливый, активный и медийный», но иногда «эмоционально может переходить ту грань, которую переходить не следует». Так он отреагировал на слова протоиерея, который в тот раз связал удары ракетами HIMARS по России с наказанием за «разврат» и аборты.

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