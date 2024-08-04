Поклонская ответила протоиерею Ткачеву, зачем женщине власть

Протоиерей в проповеди заявил, что женщина «всю жизнь была домоседка», а потом стала требовать равноправия и «во власть захотела лезть зачем-то». Советник генпрокурора назвала рассуждения священника ханжеством

Наталья Поклонская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слова настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Андрея Ткачева, раскритиковавшего равенство прав и обязанностей между мужчинами и женщинами.

В ответ на вопрос Ткачева «зачем женщине власть», она ответила: «чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям для того, чтобы прокормить семью». «А не «бумажки перекладывать» теряя счастье семейного бытия», — написала Поклонская в своем телеграм-канале.

Ткачев в своей проповеди, которую он опубликовал на своем YouTube-канале, заявил, что женщина «всю жизнь была домоседка, домохозяйка», источником «мудрости, хитрости житейской, знания какого-то». Например, по его мнению, она «должна быть домашним доктором», знать, как, «имея в руках две жмени пшенной крупы и кусочек сала», прокормить семью из пяти человек и как перешить вещь.

Однако затем женщины стали требовать равноправия, избирательных прав, а потом «во власть захотели лезть зачем-то», сказал протоиерей. Священнослужитель задался вопросом, зачем женщине власть и «что ей нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо». Зачем быть депутатом, если «тебя любят, у тебя дети есть, тебе что, заняться, что ли, нечем», заключил он.

Поклонская назвала рассуждения Ткачева ханжеством. Они оскорбительны для всех женщин, которые в России «имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности», подчеркнула она. Мужчины в свою очередь, по ее словам, «не должны терять своего природного качества быть достойными и благородными защитниками» и не должны «доводить до такого состояния женщину, что она вынуждена укладывать асфальт на дорогах», пока те «проповедуют средневековые ценности или делят «власть».

Слова Ткачева вызвали большой резонанс. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останиной в разговоре с RTVI отнесла слова протоиерея к «позавчерашнему веку, периоду до 1917 года». Она напомнила, что в России по Конституции мужчины и женщины равны с 1918 года.

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что в политике должны быть как мужчины, так и женщины, которые «обладают материнским чувством, особой интуицией» и которые «по-другому мыслят и понимают, чего не хватает».

До этого настоятель храма Троицы в Хохлах утверждал, что женщины «осатанели от того, что мужчин нормальных мало». «А если мужик нормальный, то будет все нормально», — уверен он. Священник также заявлял, что муж должен любить свою жену так, как «Иисус Христос любит церковь». «А Иисус Христос как любит церковь? Он из великой славы, от Небесного царства пришел на землю, в эту грязь человеческую, и стал таким, как мы, он унизился. Это все равно что царь взял бы себе в жены бедняшку какую-нибудь», — говорил он.